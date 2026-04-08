Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social tối 7/4 (sáng 8/4 giờ Hà Nội), Tổng thống Mỹ Donald Trump viết: “Trong các cuộc trao đổi với Thủ tướng Shehbaz Sharif và Thống chế Asim Munir của Pakistan, họ đã đề nghị tôi hoãn việc triển khai lực lượng hủy diệt dự kiến nhằm vào Iran tối nay, với điều kiện Iran đồng ý mở lại eo biển Hormuz một cách hoàn toàn, lập tức và an toàn. Tôi đồng ý cho tạm ngừng các cuộc ném bom và tấn công Iran trong thời hạn hai tuần. Đây sẽ là một lệnh ngừng bắn hai chiều”.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, lý do khiến ông đưa ra quyết định như vậy là vì Washington đã đạt được mọi mục tiêu quân sự trong chiến dịch không kích Iran và đang tiến đến việc đạt được một thỏa thuận dứt điểm về hòa bình lâu dài với Iran và hòa bình tại Trung Đông.

“Chúng tôi đã nhận được đề xuất 10 điểm từ Iran và chúng tôi tin đây là cơ sở khả thi cho việc đàm phán. Gần như toàn bộ vấn đề bất đồng trước đây giữa Mỹ và Iran đã được thống nhất, nhưng khoảng thời gian hai tuần sẽ cho phép việc hoàn thiện và ký kết thỏa thuận. Với tư cách là Tổng thống Mỹ, đồng thời là đại diện cho nhiều quốc gia Trung Đông, tôi thấy vinh dự khi vấn đề kéo dài này đang tiến gần đến việc đạt được giải pháp”, ông Trump viết thêm.

Theo báo The Guardian, truyền thông Iran sáng 8/4 tuyên bố các cuộc đối thoại giữa Tehran và Mỹ sẽ được tổ chức vào ngày 10/4 tới ở thủ đô Islamabad của Pakistan.