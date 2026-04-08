Hãng thông tấn CNN đưa tin, trong bài đăng trên mạng xã hội sáng nay (8/4), Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã bày tỏ lòng biết ơn dành cho Thủ tướng Shehbaz Sharif và Thống chế Asim Munir của Pakistan vì những nỗ lực không ngừng nghỉ nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở khu vực Trung Đông.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: CBS Evening News

“Để đáp lại lời thỉnh cầu của Thủ tướng Pakistan Sharif… cũng như tuyên bố từ Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc chấp nhận lấy đề xuất 10 điểm làm cơ sở khả thi cho việc đàm phán, tôi xin thay mặt Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran tuyên bố nếu các cuộc tấn công nhằm vào Iran chấm dứt, lực lượng vũ trang Iran sẽ ngừng các hoạt động phòng thủ”, ông Araghchi cho biết.

Ngoại trưởng Iran sau đó tiết lộ rằng trong thời hạn ngừng bắn 2 tuần, việc đi lại an toàn qua khu vực eo biển Hormuz “sẽ có thể thực hiện thông qua sự phối hợp với lực lượng vũ trang Iran và có tính đến những hạn chế về mặt kỹ thuật”.

Theo hãng thông tấn Mehr của Iran, trong thông cáo đưa ra mới đây của Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, cơ quan này khẳng định Tehran đã “giành được chiến thắng lịch sử khi buộc Mỹ phải chấp nhận đề xuất 10 điểm của nước này, trong đó Washington chấp nhận việc Iran kiểm soát eo biển Hormuz, quyền làm giàu uranium cũng như dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt”.