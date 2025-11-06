Ngày 6/11, Sở Sở GD-ĐT Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa quyết định chủ trương cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học từ chiều 6 đến chiều 7/11 để phòng, tránh bão Kalmaegi.

Bão Kalmaegi được đánh giá có cường độ rất mạnh. Nguồn: NCHMF

Theo đó, tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cho học sinh nghỉ học từ chiều ngày 6/11 đến hết ngày 7/11/2025 để chủ động phòng, tránh bão.

Trong các ngày tiếp theo, tùy tình hình diễn biến thời tiết, người đứng đầu các cơ sở giáo dục chủ động cho học sinh nghỉ học; không tổ chức dạy học, các hoạt động giáo dục cho học sinh khi điều kiện thời tiết, cơ sở vật chất không bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên.

Trong thời gian nghỉ học, các cơ sở giáo dục bố trí lãnh đạo trực theo quy định.