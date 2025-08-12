Sáng 12/8, Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên (tỉnh Lào Cai) thông tin nhanh về tình hình người bệnh trong vụ tai nạn giao thông tại thôn Làng Chạng, xã Phong Dụ Thượng.

Trước đó, vào tối 11/8, tại xã Phong Dụ Thượng (Lào Cai) xảy ra vụ tai nạn giao thông, khiến 1 người tử vong, 11 người bị thương. Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên đã chỉ đạo Trạm Y tế xã thực hiện cấp cứu ban đầu và hướng dẫn chuyển người bệnh về trung tâm y tế cấp cứu.

Nạn nhân tử vong là P.D.K, ở thôn Làng Chạng, xã Phong Dụ Thượng. 11 người bị thương, trong đó có 5 trẻ em đang được theo dõi, điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên và 5 người chuyển về Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: PV.

Cụ thể, danh sách các bệnh nhân và tình trạng chấn thương:

1. S.T.T, 28 tuổi, bị chấn thương cột sống (M48.3) và gãy xương sườn (S22.3) đã được chuyển về Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai.

2. N.T.H, 29 tuổi, bị tổn thương của lồng ngực, gãy xương sườn, đụng dập nhu mô phổi phải, đang hoàn thiện hồ sơ chuyển Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai.

3. L.T.H, 22 tuổi, bị tổn thương ở đầu.

4. H.T.T, 37 tuổi, bị đa chấn thương đụng dập lồng ngực (S20.2), gãy xương vai và xương cánh tay (S42), gãy xương sườn (S22.3). Bệnh nhân đã được chuyển về Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai.

5. M.T.H, 28 tuổi, bị bỏng nhiệt ướt độ II vùng lưng, vai trái, vùng gáy diện tích khoảng 8% đang trong giai đoạn sốc bỏng.

6. Bệnh nhi H.T.T.N, 7 tuổi, tổn thương ở đầu.

7. Bệnh nhi M.V.T, 38 tháng tuổi, bị đa tổn thương vùng cổ chân và bàn chân.

8. Bệnh nhi L.V.H, 8 tuổi, bị đụng dập lồng ngực và gãy xương đòn đã được chuyển về Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai.

9. Bệnh nhi S.V.D, 11 tuổi, bị gãy 1/3 xương đùi trái đã được chuyển về Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai.

10. Bệnh nhi L.V.K, 7 tuổi, bị bỏng nhiệt ướt độ I vùng lưng, vai trái, vùng gáy diện tích khoảng 2% đang trong giai đoạn sốc bỏng.

11. V.V.T, 40 tuổi, hiện được chuyển từ xã Phong Dụ Thượng ra Trung tâm y tế khu vực Văn Yên.

Những bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên đến sáng nay đã ổn định, đang tiếp tục theo dõi tại đơn vị.

Như VietNamNet đưa tin, khoảng 20h30 ngày 11/8, tại nhà văn hóa thôn Làng Chạng của xã diễn ra chương trình văn nghệ thu hút sự theo dõi của nhiều người dân cùng các cháu nhỏ. Thời điểm trên, bất ngờ xe ô tô do ông Lò Văn Mạnh (Phó Bí thư Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng) điều khiển đâm trúng đám đông.

Kết quả nồng độ cồn của Phó Bí thư xã lái ô tô đâm nhóm người xem văn nghệ khiến 1 trẻ tử vong Ông Lò Văn Mạnh, Phó Bí thư Đảng uỷ xã Phong Dụ Thượng (Lào Cai) gây tai nạn khi trong hơi thở có nồng độ cồn ở mức 0,286mg/lít khí thở.