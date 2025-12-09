XEM VIDEO: Đại diện Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam thông tin về tình hình các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Chiều 9/12, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cho biết đã chuyển mổ cấp cứu hai bệnh nhân bị thương nặng trong vụ ô tô chở gia đình đi đám cưới gặp nạn trên cao tốc là ông V.V.T (54 tuổi, trú xã Hải An, tỉnh Ninh Bình) và tài xế P.V.K (39 tuổi, trú xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình).

Ông T. bị đa chấn thương, gồm chấn thương sọ não độ II, chấn thương hàm mặt, gãy phức tạp hai xương hàm, vết thương mi mắt trái, gãy xương chính mũi, gãy hai xương ngực và dập phổi hai bên. Tài xế K. bị đa chấn thương gồm chấn thương sọ não, vết thương đầu trên xương chày, vết thương mi mắt trái và dị vật mắt trái.

Cả hai bệnh nhân đã được phẫu thuật thành công và đang được theo dõi tại khoa Hồi sức tích cực.

Theo bác sĩ Nguyễn Ngọc Văn Khoa - Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, khoảng 6h sáng nay, bệnh viện tiếp nhận các nạn nhân trong tình trạng khẩn cấp và lập tức kích hoạt quy trình báo động đỏ, huy động toàn bộ lực lượng y tế tham gia cấp cứu.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Văn Khoa - Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam thông tin về tình hình của các bệnh nhân.

Trong 10 bệnh nhân được đưa đến, có 2 nạn nhân là cha con chỉ bị choáng và trầy xước nhẹ, được sơ cứu và không nhập viện; các trường hợp còn lại được xử trí cấp cứu tại chỗ.

Trong số này, bệnh nhân T.T.V (51 tuổi, trú xã Hải Thịnh, Ninh Bình) dù được hồi sức, phẫu thuật khẩn cấp nhưng đã không qua khỏi. Bà V. tử vong do đa chấn thương, gồm chấn thương bụng kín (chấn thương lách độ II, chấn thương thận trái độ 2), chấn thương sọ não, cột sống cổ, trật cột sống cổ, chấn thương tủy cổ, vỡ các đốt sống D8-D11; chấn thương ngực kín kèm tràn máu màng phổi hai bên, tràn khí màng phổi trái và gãy nhiều xương sườn.

Các bệnh nhân trong vụ tai nạn đang được chăm sóc tích cực.

Các bệnh nhân khác đang được điều trị nội khoa và theo dõi. Bệnh nhân T.T.X (48 tuổi, xã Hải An) chấn thương sọ não; H.T.T (39 tuổi, xã Hải Tiến, Ninh Bình) gãy xương hàm mặt; N.V.H (55 tuổi, trú xã Hải Tiến) bị chấn thương lách và gãy xương sườn số 6 bên trái. Bệnh nhân V.T.Đ (23 tuổi, trú xã Hải An - cô dâu) bị chấn thương do va đập vùng ngực trái còn chồng chị là H.V.T (23 tuổi, trú xã Hải Tiến) bị chấn thương vùng chậu phải.

Chiều 9/12, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.

Tại đây, ông Nam đề nghị bệnh viện tập trung tối đa nhân lực, thiết bị và vật tư y tế để cứu chữa các nạn nhân; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để gia đình sớm tiếp cận, đưa thi thể người tử vong về quê an táng và chăm sóc những người còn đang điều trị.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng thăm hỏi, động viên các nạn nhân vụ tai nạn.

Trước đó, khoảng 4h10 sáng 9/12, tại Km71+200, đoạn qua thôn Bích Ngô (xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng), xe khách biển số 29B-081.62 do tài xế P.V.K điều khiển, chở theo 12 người, đã va chạm vào phía sau xe đầu kéo 15C-360.35 kéo rơ-moóc 15R-149.06 do tài xế B.M.T (43 tuổi, trú Hải Phòng) lái cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến ba người tử vong tại chỗ, 10 người bị thương được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cấp cứu, sau đó thêm một người tử vong. Tất cả nạn nhân đều là người trong cùng gia đình của cô dâu và chú rể.

Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.