Hôm nay (16/10), Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa tiếp tục ngày làm việc thứ ba.

Trước đó, chiều 15/10, đại hội đã công bố 69 người trúng cử Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Trong số 8 ủy viên Ban chấp hành là nữ có bà Lê Ngọc Ánh (31 tuổi) - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn.

Bà Lê Ngọc Ánh. Ảnh: CTV

Chiều 14/10, Ban chấp hành Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã bầu bà Lê Ngọc Ánh giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2022-2027, thay ông Lê Văn Châu chuyển công tác (làm Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Thủy).

Bà Lê Ngọc Ánh (SN 1994) quê ở xã Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hóa. Bà có trình độ cử nhân Ngôn ngữ Anh, thạc sĩ Kinh tế và lý luận chính trị cao cấp.

Bà Ánh từng công tác tại UBND TP Sầm Sơn (cũ). Năm 2017, bà chuyển về Tỉnh đoàn Thanh Hóa và lần lượt đảm nhiệm các vị trí: ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn Thanh Hóa.

Tháng 4/2022, bà Ánh được bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa nhiệm kỳ 2017-2022.