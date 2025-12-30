Chiều 30/12, Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài cho biết, dự báo dịp cao điểm Tết Dương lịch 2026 (từ 31/12/2025 - 4/1/2026) lượng hành khách đi/đến sân bay sẽ tăng cao (khoảng 5-10% so với ngày thường).

Ngày cao điểm 4/1, dự kiến sân bay sẽ phục vụ khoảng 115.000 lượt hành khách và 650 chuyến bay, tăng lần lượt 12,5% và 9% so với thường lệ. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 50.000 lượt với 330 chuyến bay - mức cao nhất từ trước đến nay; khách nội địa khoảng 65.000 lượt, 320 chuyến, tăng 14,5%.

Dịp Tết Dương lịch 2026 dự kiến lượng khách đi Cảng HKQT Nội Bài tăng cao, có ngày gần 115.000 lượt. Ảnh: NIA.

Cảng HKQT Nội Bài khuyến nghị hành khách chủ động làm thủ tục trực tuyến trên website, ứng dụng của hãng hàng không, tại kiosk check-in ở sân bay hoặc bằng sinh trắc học qua VNeID.

Hành khách đi quốc tế nên có mặt tại sân bay trước 3 giờ, chuyến bay nội địa trước 2 giờ so với giờ khởi hành; đồng thời kiểm tra kỹ giấy tờ tùy thân, chuẩn bị hành lý đúng quy định của hãng. Cảng cũng khuyến khích hành khách hạn chế người đưa tiễn và ưu tiên sử dụng phương tiện vận tải công cộng để giảm áp lực cho khu vực nhà ga.

Sân bay khuyến cáo hành khách chủ động làm thủ tục trực tuyến. Ảnh: NIA.

Đại diện lãnh đạo Cảng HKQT Nội Bài cho biết, trước dự báo lượng khách dịp Tết Dương lịch 2026 tăng cao, Cảng đã sẵn sàng các phương án ứng phó, huy động tối đa nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng không và đơn vị phục vụ mặt đất nhằm bảo đảm các chuyến bay khởi đầu năm mới diễn ra thuận lợi, an toàn và mang lại trải nghiệm tích cực cho hành khách.