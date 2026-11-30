Tổ hợp pháo tàu PT-306 sở hữu thông số chiến - kỹ thuật ấn tượng, sẽ được giới thiệu tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026.

Nhà máy Z173 (Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hồng Hà, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) ghi dấu ấn khi nghiên cứu, cải tiến thành công tổ hợp Pháo tàu PT-306.

Đây là một trong những sản phẩm khoa học công nghệ tiêu biểu đại diện cho năng lực làm chủ công nghệ vũ khí hiện đại, lưỡng dụng của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, sẽ được giới thiệu tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026.

Pháo tàu PT-306 được thiết kế để trang bị cho các tàu chiến đấu và tàu tuần tra có nhiệm vụ bảo vệ vùng biển, vùng trời Tổ quốc.

Pháo tàu PT-306 sở hữu khả năng tác chiến đa nhiệm, mạnh mẽ và linh hoạt. Nó có thể tiêu diệt hiệu quả các mục tiêu trên không như tên lửa đối hải, máy bay, trực thăng, máy bay không người lái (UAV) và các phương tiện tấn công đường không; tiêu diệt các mục tiêu trên mặt nước như mìn trôi, các loại tàu/xuồng đổ bộ.

Pháo tàu PT-306. Ảnh: Tuấn Huy

Bên cạnh đó, pháo tàu PT-306 cũng có thể hỗ trợ hỏa lực mặt đất phá hủy sinh lực địch, các hỏa điểm trên bờ và phương tiện quân sự đổ bộ như tàu, xuồng, xe quân sự.

Pháo tàu PT-306 sở hữu các thông số chiến - kỹ thuật ấn tượng, với loại pháo tự động 6 nòng cỡ 30 mm AO-18, tiếp đạn liên tục bằng dây băng. Cơ số đạn gồm 2.000 viên tại thùng chiến đấu và 1.000 viên trong thùng dự trữ.

Thiết bị lắp trên khối quay, khối lắc. Ảnh: Tuấn Huy

Khi khai hỏa, lực giật thân pháo lên tới 70.000 Newton (tương đương lực giật 7,14 tấn). PT-306 có góc quay hướng 180 độ; tốc độ cực đại hướng đạt 100 độ/giây; tốc độ cực đại tầm đạt 70 độ/giây. Khối lượng tháp pháo không quá 1.000kg; khối lượng thân pháo không quá 216 kg.

Tốc độ bắn tối đa của pháo tàu PT-306 có thể đạt khoảng 5.000 phát/phút (tương đương hơn 80 phát mỗi giây), cho phép tung ra các loạt đạn nổ mảnh dày đặc trong thời gian ngắn để tiêu diệt các mục tiêu bay thấp ở cự ly gần.

Pháo tàu PT-306 có thể được điều khiển bằng cột ngắm hoặc điều khiển từ xa từ bàn điều khiển pháo thủ qua hệ thống quang điện tử, rađa điều khiển hỏa lực.

Tốc độ bắn tối đa của pháo tàu PT-306 có thể đạt khoảng 5.000 phát/phút. Ảnh: Nhà máy Z173

Rađa điều khiển hỏa lực giúp đo chính xác cự ly, góc phương vị, góc tà và tốc độ/gia tốc của mục tiêu (máy bay, UAV, tên lửa, tàu mặt nước) theo thời gian thực, đồng thời, phối hợp với máy tính điều khiển hỏa lực để dự đoán vị trí mục tiêu tại thời điểm va chạm.