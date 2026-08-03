Theo Times of Israel, Tòa án Quận Jerusalem ngày 2/8 đã ra lệnh đình chỉ kế hoạch vận chuyển cá sấu tới nhà tù Ketziot để làm nhiệm vụ canh gác. Ngoài ra, tòa án cũng yêu cầu dừng mọi việc khảo sát và chuẩn bị cơ sở hạ tầng để đưa cá sấu về cơ sở này cho đến khi có thông báo mới.

"Quyết định của tòa án được đưa ra sau khi tổ chức bảo vệ động vật Let the Animals Live đệ đơn kiện và yêu cầu can thiệp khẩn cấp. Thẩm phán Avraham Rubin đã yêu cầu Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben Gvir, Bộ trưởng Bảo vệ Môi trường Idit Silman và Cơ quan Quản lý Nhà tù Israel gửi phản hồi trong tuần này", Times of Israel cho biết.

Cá sấu sông Nile tại Israel. Ảnh: Times of Israel

Sáng kiến sử dụng cá sấu để canh gác nhà tù do ông Ben-Gvir cùng bà Silman thúc đẩy. Theo đề xuất, chính quyền Israel sẽ xây dựng hệ thống hào nước dài khoảng 170m xung quanh khu vực an ninh cao của nhà tù Ketziot, sau đó thả cá sấu sông Nile để tăng cường an ninh. Để thúc đẩy kế hoạch này, Bộ trưởng Silman đã thay đổi phân loại đối với cá sấu sông Nile kể từ tháng 7, từ loài được bảo vệ sang nhóm động vật hoang dã được phép quản lý.

Ngay sau khi phán quyết của tòa án được ban hành, Bộ trưởng Ben-Gvir đã lên tiếng chỉ trích gay gắt hệ thống tư pháp, nhấn mạnh rằng việc đào hào quanh nhà tù vẫn đang được tiến hành.

"Đây không phải là một chiêu trò. Chúng ta biết các tay súng Hamas bị giam ở Ketziot đang run sợ trước sự xuất hiện của cá sấu, nhưng tòa án hôm nay đã đến giải cứu họ", ông Ben-Gvir nói.

Kế hoạch của ông Ben Gvir được cho là lấy cảm hứng từ Trung tâm Giam giữ Nam Florida, còn được gọi là "Nhà tù Cá sấu" (Alligator Alcatraz), cơ sở do Nhà Trắng mở tại khu vực đầm lầy Everglades (bang Florida) hồi tháng 7 nhằm giam giữ người nhập cư trái phép.