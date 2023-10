Chia sẻ với kênh Fox Business, ông Seth Weathers, nhà sáng lập của Ultra Right Beer và nổi tiếng trên mạng với biệt danh “Người cha bảo thủ”, cho hay ông biết “nhiều người sẽ phát cuồng về những chiếc lon, nhưng không ngờ phản ứng lại mạnh mẽ đến vậy”.

Lon bia in ảnh chụp tại nhà tù của ông Trump. Ảnh: Ultra Right Beer

Lon bia có tên “Sự trả thù của người cha bảo thủ” được bán theo lốc 6 lon với giá 25 USD từ ngày 12/9, và có sẵn trên thị trường đến ngày 1/10.

Ông Weathers dự đoán doanh thu bán lon bia in ảnh chụp đen trắng của ông Trump tại nhà tù hạt Fulton ở thành phố Atlanta của bang Georgia hồi tháng 8 có thể đạt 2 triệu USD. “Doanh số bán hàng đã tăng vọt kể từ thời điểm chúng tôi ra mắt sản phẩm”, ông Weathers nhấn mạnh.

“Lý do tôi làm chuyện này vì nó là một thời khắc quan trọng, khi một cựu Tổng thống Mỹ bị chụp ảnh ở nhà tù. Là một thương hiệu bia bảo thủ, tôi cảm thấy điều đó rất phù hợp để chúng tôi in hình ảnh này lên lon bia”, ông Weathers nói với tờ The Post.

Chiến dịch tranh cử của ông Trump cũng tung ra loạt sản phẩm in ảnh chụp ở nhà tù

Ông Weathers không phải là người duy nhất kiếm được tiền nhờ bức ảnh mang tính biểu tượng trong lịch sử chính trị Mỹ.

Chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của ông Trump cũng đã tung ra một loạt sản phẩm lấy cảm hứng từ bức ảnh, như áo phông và áo dài tay có giá 34 USD, cốc cà phê trị giá 24 USD, và bia Koozies giá 15 USD.