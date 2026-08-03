Theo Telegraph, tờ Washington Post ngày 2/8 đã trích dẫn một bản ghi nhớ gửi tới Lầu Năm Góc của Tư lệnh Bộ Chỉ huy châu Âu của Mỹ (EUCOM) Alexus Grynkewich, qua đó tiết lộ những lo ngại của vị tướng này về tình trạng thiếu hụt nguồn lực quân sự tại Trung Đông.

"Trong nhiều năm qua, Mỹ đã duy trì 5 tàu khu trục trang bị radar và hệ thống tên lửa ở phía đông Địa Trung Hải nhằm hỗ trợ phòng thủ cho Israel. Tuy nhiên, một tàu chiến trong số này đã được huy động để tham gia chiến dịch phong tỏa hàng hải với Iran. Nếu không được tăng cường thêm phương tiện, quân đội Mỹ tại châu Âu có thể phải ưu tiên các nhiệm vụ phòng thủ khác, thay vì tiếp tục duy trì mức hỗ trợ hiện tại cho Israel", Tướng Grynkewich cho biết.

Tàu chiến và trực thăng của Mỹ hoạt động tại Trung Đông. Ảnh: CENTCOM

Trước đó, một quan chức quân sự khác của Mỹ cũng cảnh báo rằng kho dự trữ tên lửa phòng không và đạn dược tầm xa của Mỹ đang chịu áp lực đáng kể sau nhiều tháng xung đột tại Trung Đông.

"Chúng tôi không có đủ nguồn lực để duy trì các chiến dịch một cách an toàn và tôi không nghĩ Nhà Trắng có nhận thức đầy đủ về vấn đề này", vị quan chức nói với Washington Post.

Trong khi đó, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết cuộc xung đột với Iran đến nay đã tiêu tốn khoảng 37,5 tỷ USD, tăng gần 8 tỷ USD so với ước tính được công bố hồi tháng 5. Ông Hegseth cũng đề nghị Thượng viện Mỹ phê duyệt thêm 87 tỷ USD ngân sách cho Lầu Năm Góc, bao gồm 67 tỷ USD được phân bổ cho các hoạt động quân sự tại Trung Đông.

Liên quan đến việc Tổng thống Donald Trump hủy kế hoạch tấn công Iran vào cuối tuần, Bộ trưởng Hegseth khẳng định quân đội Mỹ vẫn trong trạng thái sẵn sàng và đã "khóa mục tiêu, có thể khai hỏa bất kỳ lúc nào".