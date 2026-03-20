Như VietNamNet đã đưa tin, ngày 30/3 tới, TAND TP Hà Nội sẽ đưa 22 bị cáo trong vụ án ''Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng'' xảy ra tại Bộ NN&PTNT (cũ), Công ty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng Hoàng Dân cùng một số đơn vị, địa phương liên quan ra xét xử theo trình tự sơ thẩm.

Trong số các bị cáo, ông Hoàng Văn Thắng (cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT cũ) bị đưa ra xét xử về tội ''Nhận hối lộ''. Ông Nguyễn Hải Thanh (nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình kiêm Giám đốc Ban Quản lý và xây dựng công trình thủy lợi 4) đã xuất cảnh sang Canada trước khi bị khởi tố.

Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã ông Nguyễn Hải Thanh nhưng chưa bắt được. Vì vậy, cơ quan tố tụng tiến hành điều tra, truy tố ông Thanh theo đúng quy định của pháp luật.

Mới đây, TAND TP Hà Nội kêu gọi ông Nguyễn Hải Thanh ra đầu thú, có mặt tại phiên tòa để thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định của pháp luật. Trường hợp vắng mặt không có lý do chính đáng, ông Thanh được coi như từ bỏ quyền tự bào chữa và sẽ bị xét xử vắng mặt.

Theo cáo buộc, thực hiện chỉ đạo của ông Trần Tố Nghị (khi đó là Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình), ông Thanh đã có hành vi thỏa thuận, thống nhất với Nguyễn Văn Dân (GĐ Công ty Hoàng Dân), Lê Vũ Hùng (TGĐ Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4) về việc tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân, liên danh nhà thầu tham gia đấu thầu, trúng gói thầu số 36 của dự án hồ Bản Mồng (tỉnh Nghệ An) và sẽ được Dân chi tiền cảm ơn.

Cuối tháng 10/2017, trước thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu, ông Thanh đã chỉ đạo Hoàng Xuân Thịnh (PGĐ Ban 4) cung cấp file dự toán đã được duyệt của gói thầu 36 cho Công ty Hoàng Dân để làm căn cứ lập hồ sơ đề xuất tài chính, đảm bảo trúng thầu trái quy định pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 51 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định ông Thanh đã nhận trực tiếp của Dân và Thịnh tổng số tiền hơn 6,2 tỷ đồng.

Tháng 3/2019, ông Thanh chỉ đạo Tạ Văn Thuyết (GĐ Ban 1) cho Công ty Hoàng Dân tham gia đấu thầu và trúng thầu, thi công gói thầu số 17 dự án hồ Cánh Tạng.

Ông Thuyết sau đó đã chỉ đạo cấp dưới cung cấp dự toán đã được duyệt của gói thầu số 17 cho Công ty Hoàng Dân, giúp liên danh nhà thầu trong đó có Công ty Hoàng Dân trúng thầu trái quy định, gây hậu quả thiệt hại hơn 16 tỷ đồng.

Với các hành vi trên, ông Thanh bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 6,2 tỷ đồng, gây hậu quả thiệt hại hàng chục tỷ đồng.