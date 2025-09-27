HAGL có chiến thắng ở vòng loại Cúp Quốc gia, nhưng vẫn chưa thể hưởng niềm vui ở sân chơi LPBank V-League 2025/26. Đội bóng phố Núi thi đấu 3 trận, giành 1 điểm, hiện đang đứng "đội sổ" BXH.

Màn khởi đầu không tốt của HAGL báo hiệu một mùa giải đầy khó khăn. Đoàn quân của HLV Lê Quang Trãi cần phải cải thiện được thứ hạng trước khi rơi vào tình cảnh bi đát.

Vòng này, HAGL làm khách trên sân của tân binh PVF-CAND. Đây là đối thủ được đánh giá là vừa sức với đội bóng phố Núi, vì thế họ phải giành được chiến thắng.

HAGL chưa biết thắng ở V-League.

Tuy nhiên, HAGL đang gặp phải vấn đề rất lớn ở mùa giải năm nay là khâu ghi bàn. Sau 3 trận, họ vẫn chưa có bàn thắng nào, là đội duy nhất "tịt ngòi" ở sân chơi V-League mùa này.

Việc chia tay một loạt trụ cột, trong khi các cầu thủ trẻ cần thêm thời gian để trưởng thành, còn ngoại binh vẫn chưa đạt kỳ vọng, khiến hàng công HAGL bế tắc. Nhưng trước PVF-CAND có chất lượng trung bình, đây là cơ hội để thầy trò HLV Quang Trãi tìm kiếm bàn thắng cũng như 3 điểm đầu tiên.

Bên kia chiến tuyến, PVF-CAND đang có được 4 điểm, tạm xếp ở vị trí thứ 8 trên BXH. Đội chủ nhà cũng đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm khi đối thủ là HAGL không có phong độ tốt.

Ở hai trận còn lại trong ngày 27/9, SLNA có trận đấu khó khăn trước CA TP.HCM, trong khi Becamex TP.HCM và SHB Đà Nẵng được đánh giá là cân tài, cân sức.