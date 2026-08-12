Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới New Zealand từ ngày 12-14/8, theo lời mời của Toàn quyền New Zealand Cindy Kiro.

Theo TTXVN, đón đoàn tại sân bay về phía New Zealand có: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại Grahame Morton; Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Caroline Beresford; Vụ trưởng Vụ Nam Á và Đông Nam Á, Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand Susannah Gordon.

Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Phan Minh Giang và phu nhân cùng một số cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.

Quan chức New Zealand đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Sân bay quốc tế Auckland. Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm đánh dấu lần đầu tiên một Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam thăm New Zealand, mang tầm vóc quan trọng với lịch sử hai nước.

Đây là cơ hội vàng để lãnh đạo hai nước cùng nhìn lại hành trình đồng hành, hợp tác bền bỉ trong hơn nửa thế kỷ qua, tiếp tục trao đổi phương hướng triển khai cụ thể các nội hàm của mối quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - New Zealand, đưa mối quan hệ vươn lên tầm cao mới.

Bên cạnh hội đàm, hội kiến, hai bên dự kiến tổ chức tọa đàm bàn tròn doanh nghiệp và Diễn đàn Giáo dục Việt Nam - New Zealand, ký thỏa thuận hợp tác giáo dục mới cùng nhiều văn kiện quan trọng. Việt Nam kỳ vọng khai thác triệt để tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế: mở rộng tiếp cận thị trường nông sản, thúc đẩy nông nghiệp xanh và tạo bước chuyển mới trong hợp tác giáo dục, đào tạo nghề.

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Việt Nam và New Zealand tuy cách xa về địa lý nhưng là những đối tác, bạn bè chân thành, gần gũi, cùng yêu chuộng hòa bình và coi trọng sự phát triển bền vững. Hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1975.

Trong hơn nửa thế kỷ qua, hai nước đã tiến những bước dài trên hành trình hợp tác, hữu nghị tốt đẹp, nổi bật là việc nâng cấp quan hệ lên mức Đối tác Chiến lược toàn diện vào năm 2025 - năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Tin cậy chính trị giữa Việt Nam và New Zealand không ngừng được củng cố thông qua các cuộc tiếp xúc cấp cao thường xuyên.

Năm 2025, kim ngạch trao đổi thương mại song phương đạt 1,5 tỷ USD, tăng 15,8% so với mức cùng kỳ năm 2024. Hai bên đang tích cực thúc đẩy năm trụ cột của chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giai đoạn 2025-2030, hướng tới mục tiêu sớm đưa kim ngạch thương mại cán mốc 3 tỷ USD.

New Zealand là một trong những đối tác phát triển cung cấp ODA hàng đầu cho Việt Nam, chủ yếu thông qua các chương trình chuyển giao tri thức, đào tạo nâng cao năng lực, phát triển hạ tầng giao thông, quản lý thiên tai. New Zealand dành cho Việt Nam nguồn ODA ổn định và tăng dần theo từng năm, trung bình khoảng 16 triệu USD trong 4-5 năm.

Giáo dục là một điểm sáng nổi bật trong quan hệ song phương, với khoảng 2.000 sinh viên Việt Nam đang theo học tại New Zealand, đứng thứ 5 về tỷ lệ sinh viên quốc tế tại New Zealand. New Zealand cũng hỗ trợ đào tạo tiếng Anh cho cán bộ nguồn của Việt Nam từ rất sớm.

Việt Nam và New Zealand cùng là những thành viên tích cực của nhiều tổ chức, diễn đàn khu vực, quốc tế quan trọng, đồng thời ủng hộ lẫn nhau, phối hợp chặt chẽ trong thực thi CPTPP, Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).