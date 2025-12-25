Sáng nay, Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu trên toàn quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Chuyển từ “có làm” sang “làm đến nơi đến chốn”

Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh năm 2026 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 với các yêu cầu đặt ra rất cao để hiện thực hóa 2 mục tiêu 100 năm của đất nước. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban chấp hành Trung ương sẽ ban hành 2 nghị quyết chiến lược về chuyển đổi mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ và về các giải pháp chiến lược huy động nguồn lực để tăng trưởng 2 con số.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Mỗi bộ, ngành, địa phương cần chuyển từ cách làm theo kế hoạch sang cách làm theo mục tiêu và sản phẩm. Ảnh: TTXVN

Điều đó cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng, mang tính nền tảng và cốt lõi của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây là yêu cầu bắt buộc để đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Tổng Bí thư nêu rõ đã thống nhất xác định phương châm của năm 2026 là “Hành động đột phá, lan tỏa kết quả”. Năm 2025 hoàn thành giai đoạn “khởi động, chạy đà”, năm 2026 phải chuyển ngay sang “tăng tốc”. Điều quyết định trong giai đoạn này là năng lực tổ chức thực hiện, kỷ luật hành động, kết quả đầu ra.

Mỗi bộ, ngành, địa phương cần chuyển từ cách làm theo kế hoạch sang cách làm theo mục tiêu và sản phẩm; từ báo cáo tiến độ sang báo cáo hiệu quả; từ “có làm” sang “làm đến nơi đến chốn”.

Các cơ quan Trung ương và địa phương cần quán triệt sâu sắc tinh thần này, ưu tiên bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn lực cho hạ tầng, dữ liệu, công nghệ chiến lược và nhân lực chất lượng cao, đồng thời có cơ chế kiểm soát bảo đảm hiệu quả trong đầu tư thực hiện.

Tổng Bí thư yêu cầu đẩy mạnh phát triển các ứng dụng, sản phẩm cụ thể phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và người dân. Mọi chính sách, nền tảng và dịch vụ, tiện ích phải đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp; sự hài lòng của người dân doanh nghiệp là thước đo kết quả thực hiện; làm thực chất, không hình thức, đem lại hiệu quả thực tế.

Tổng Bí thư cũng chỉ đạo tăng cường chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính và tinh gọn bộ máy, vận hành có hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp, cắt giảm thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến...

Ông nhấn mạnh việc tập trung nguồn lực cho công nghệ chiến lược và thương mại hóa sản phẩm; thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo dựa trên sự liên kết chặt chẽ giữa Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp, làm hạt nhân để hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Tổng Bí thư cũng cho rằng cần ưu tiên phát triển các khu công nghệ cao, trung tâm đổi mới sáng tạo và đô thị thông minh như những không gian thử nghiệm, ứng dụng và lan tỏa; tập trung đầu tư và triển khai các công nghệ chiến lược tạo năng lực cạnh tranh lâu dài.

Nhà nước phải đóng vai trò kiến tạo, tháo gỡ rào cản, đồng thời là những “khách hàng” đầu tiên đặt hàng sản phẩm, dịch vụ và giải pháp về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tạo thị trường khởi đầu cho những kết quả nghiên cứu, sáng chế, ứng dụng công nghệ mới, tạo động lực cho doanh nghiệp, viện, trường.

Năm 2026 phải là năm hành động đột phá

Theo Tổng Bí thư, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và chủ quyền số là điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững. Ông đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương quán triệt, triển khai Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường công tác bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị.

Ảnh: TTXVN

Về vấn đề chống lãng phí, Tổng Bí thư lưu ý đầu tư lớn cho mục tiêu lớn nhưng phải hiệu quả, nếu không kiểm soát chặt chẽ sẽ có nguy cơ tạo nên những lãng phí khổng lồ (lãng phí tài chính, nguồn lực, tài nguyên con người, thậm chí cả lãng phí cơ hội…); cần sớm nhận diện để có các giải pháp phòng tránh.

Chính phủ cần tập trung chỉ đạo thúc đẩy mạnh mẽ việc thực hiện chuyển đổi số toàn diện trên các lĩnh vực: Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác 2026 phải hoàn thành trước ngày 10/1/2026.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh tới việc xây dựng chỉ số đánh giá và cơ chế xếp hạng, công khai định kỳ kết quả thực hiện của các cơ quan, địa phương trong việc thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, bảo đảm dữ liệu khách quan, minh bạch, có kiểm chứng. Toàn bộ tiến độ và kết quả phải được đo đếm, theo dõi bằng dữ liệu theo thời gian thực trên Hệ thống giám sát, đánh giá Nghị quyết số 57, đồng thời công khai một phần thông tin để xã hội và người dân, doanh nghiệp giám sát.

Ông khẳng định năm 2025, nền móng thể chế đã thiết lập vững chắc; năm 2026 phải là năm hành động đột phá, chuyển từ nền tảng sang kết quả, từ chính sách sang sản phẩm, từ ý tưởng sang giá trị thực tế cho người dân và doanh nghiệp.