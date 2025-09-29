Chiều 29/9, tại Trung tâm hội nghị quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngành Bưu chính - Viễn thông (BC-VT), 66 năm ngành Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 1.

Buổi lễ có sự tham dự và chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ các thời kỳ.

Bộ KH&CN đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ KH&CN, ghi nhận những đóng góp to lớn, xuyên suốt của ngành. Tổng Bí thư cũng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng vì những thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển ngành BC-VT, ngành KH&CN và an ninh, quốc phòng.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng nhất cho Bộ Khoa học và Công nghệ. Ảnh: Hoàng Hà

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất cho Bộ trưởng KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: Hoàng Hà

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm ôn lại chặng đường lịch sử hình thành và phát triển của hai ngành BC-VT và KH&CN. Ông nhắc lại, ngay từ khi chưa giành được chính quyền, Đảng ta đã đặc biệt coi trọng công tác giao thông liên lạc và khoa học - công nghệ. Tháng 8/1945, Ban Giao thông chuyên môn được thành lập tại Tân Trào – dấu mốc mở đầu cho ngành Bưu điện Việt Nam.

Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, hàng vạn cán bộ giao bưu, chiến sĩ thông tin đã không tiếc máu xương để giữ cho “mạch máu thông tin” luôn thông suốt. Cùng lúc, các nhà khoa học Việt Nam dốc sức nghiên cứu, chế tạo vũ khí, thuốc men, giống cây trồng… góp phần trực tiếp vào thắng lợi.

Tổng Bí thư dẫn lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Việc liên lạc là một việc quan trọng bậc nhất trong công tác cách mệnh”; “Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng”.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo

Tổng Bí thư nêu rõ, sau gần 40 năm đổi mới, đất nước đạt bước phát triển vượt bậc, từ quốc gia nghèo nàn trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 Đông Nam Á, thứ 32 thế giới. Ngành BC-VT và KH&CN có đóng góp quan trọng trong thành tựu chung đó.

BC-VT đã đi đầu trong số hóa, đưa Internet vào Việt Nam từ 1997, tạo không gian mới cho học tập, sản xuất, kinh doanh, giải trí, hội nhập. Đến nay, 4G phủ gần 100% dân số, 5G đang triển khai, Việt Nam thuộc số ít quốc gia tự thiết kế, chế tạo thành công thiết bị 5G. Hạ tầng bưu chính hiện đại, ứng dụng công nghệ số, trở thành nền tảng logistics cho thương mại điện tử.

KH&CN đạt nhiều dấu ấn nổi bật: Giống lúa năng suất cao bảo đảm an ninh lương thực; làm chủ công nghệ sản xuất vắc-xin; thực hiện ca ghép tạng phức tạp; Việt Nam nhiều năm liền nằm trong nhóm quốc gia có tốc độ cải thiện nhanh nhất về Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII).

Đặc biệt, giai đoạn 2020-2025, chuyển đổi số quốc gia đạt nhiều kết quả, Internet Việt Nam vào top 13 và 18 thế giới; trung tâm dữ liệu quốc gia đầu tiên đi vào hoạt động; 84 nền tảng số quốc gia ra đời; kinh tế số doanh thu hơn 3,2 triệu tỷ đồng; xuất khẩu phần cứng điện tử đạt 111 tỷ USD; gần 78.000 doanh nghiệp công nghệ số.

"Những thành tựu đó minh chứng rằng khi đất nước có đường lối đúng, khi ý Đảng hòa quyện với lòng dân, khi trí tuệ Việt Nam được khơi dậy, chúng ta có thể làm nên những điều tưởng chừng không thể"- Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định.

Lễ kỷ niệm 80 năm ngành BC-VT, 66 năm ngành KH&CN và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ nhất của Bộ KH&CN. Ảnh: Hoàng Hà

Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng việc hợp nhất Bộ KH&CN với Bộ Thông tin và Truyền và từ 1/3/2025, Bộ KH&CN mới chính thức đi vào hoạt động, thống nhất quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là quyết sách chiến lược, thể hiện tầm nhìn của Đảng, Nhà nước.

“Hợp nhất để tập trung, tránh phân tán; để mỗi nguồn lực đầu tư được sử dụng hiệu quả; để doanh nghiệp, nhà khoa học, người dân có một địa chỉ tin cậy đồng hành, hỗ trợ"- Tổng Bí thư nói và lưu ý đó cũng là bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, đưa KH&CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành quốc sách đột phá.

Ba trụ cột chiến lược

Tiếp đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh ba trụ cột then chốt mà Bộ KH&CN cần tập trung.

Thứ nhất, về thể chế đột phá và môi trường thuận lợi, Bộ cần chủ động đề xuất, hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách để khuyến khích đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số; mạnh dạn trao quyền, bảo vệ người dám nghĩ, dám làm.

Thứ hai, về công nghệ lõi, hạ tầng số và ngành mũi nhọn, Bộ cần tập trung phát triển bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, vật liệu mới, năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, đồng thời xây dựng hạ tầng số quốc gia hiện đại, đồng bộ.

Thứ ba, về nguồn lực, nhân lực và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, Bộ cần tăng đầu tư, khuyến khích quỹ mạo hiểm, thu hút và trọng dụng nhân tài; khuyến khích startup sáng tạo; gắn viện - trường - doanh nghiệp để giải quyết những “đề bài lớn” của đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cùng các thế hệ lãnh đạo của ngành tham quan triển lãm thành tựu ngành BC-VT và KH&CN. Ảnh:

Hoàng Hà

"Đất nước ta đang đứng trước vận hội lịch sử. Khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là lựa chọn, mà là con đường sống còn để phát triển nhanh và bền vững. Đây là chìa khóa vàng để hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045"- Tổng Bí thư nêu rõ.

Tổng Bí thư Tô Lâm gửi tặng toàn ngành 10 chữ: “Tự chủ - Trí tuệ - Công nghệ - Đột phá - Hội nhập”. Đó vừa là kỳ vọng, vừa là kim chỉ nam để khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục khẳng định vai trò động lực trung tâm, đột phá chiến lược, góp phần hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào giữa thế kỷ 21.