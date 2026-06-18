vnapotaltongbithuchutichnuoctolamchutriphienhopthu30banchidaotrunguongvephongchongthamnhunglangphitieucuc8834166 17817656305121491009780.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
vnapotaltongbithuchutichnuoctolamchutriphienhopthu30banchidaotrunguongvephongchongthamnhunglangphitieucuc8834174 178176561152499305514.jpg
vnapotaltongbithuchutichnuoctolamchutriphienhopthu30banchidaotrunguongvephongchongthamnhunglangphitieucuc8834165 17817656515181922068376.jpg
vnapotaltongbithuchutichnuoctolamchutriphienhopthu30banchidaotrunguongvephongchongthamnhunglangphitieucuc8834164 17817656932461461273089.jpg
vnapotaltongbithuchutichnuoctolamtruongbanchidaotrunguongvephongchongthamnhunglangphitieucucchutriphienhopthu308834162 17817657466101486951610.jpg
vnapotaltongbithuchutichnuoctolamtruongbanchidaotrunguongvephongchongthamnhunglangphitieucucchutriphienhopthu308834163 1781765717583254154353.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Theo TTXVN