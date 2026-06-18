Đánh giá cán bộ là khâu then chốt, phải công tâm, khách quan, thực chất, dựa trên sự tín nhiệm của tập thể, lấy kết quả, hiệu quả hoàn thành chức năng, nhiệm vụ chính trị của tập thể, chức trách, nhiệm vụ của cá nhân làm thước đo.
Theo TTXVN
Chiều 3/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan về trọng tâm công tác tổ chức xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng.
Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú mới đây ký ban hành Quyết định số 177 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương.