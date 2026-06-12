Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành thông báo Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương ngày 3/6 về trọng tâm công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức, cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cơ bản thống nhất với báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương, đồng thời, lưu ý 7 yêu cầu với ngành tổ chức xây dựng Đảng.

Một là, thống nhất nhận thức công tác xây dựng Đảng, tổ chức, cán bộ là yếu tố cốt lõi của quản trị quốc gia.

Công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức, cán bộ trong giai đoạn mới có ý nghĩa quyết định đối với sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng và năng lực của bộ máy hệ thống chính trị; không chỉ đáp ứng yêu cầu trong sạch, vững mạnh mà phải nhấn mạnh tới yếu tố đủ bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và năng lực để lãnh đạo đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Cán bộ phải kiên định, sáng suốt về đường lối, mạnh về thực thi, sắc bén trong dự báo, tiên phong về khoa học, công nghệ, chủ động trong kiến tạo phát triển, gần dân, sát dân và vì dân; khắc phục tình trạng trì trệ, bảo thủ, yếu kém, quan liêu; phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan, ngày 3/6. Ảnh: TTXVN

Hai là, đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện của Đảng.

Sự lãnh đạo của Đảng bảo đảm đúng đắn, sâu sát, hiệu lực, hiệu quả, thông qua đường lối, chủ trương, định hướng chiến lược, công tác tuyên truyền vận động, tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát, nêu gương, thuyết phục và kết quả thực tiễn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý, tập trung khắc phục triệt để những khâu yếu, "điểm nghẽn," "nút thắt" trong tổ chức thực hiện.

"Kiên quyết khắc phục tình trạng nói nhiều làm ít, họp nhiều hiệu quả thấp, nhiều văn bản nhưng chưa rõ nhiệm vụ, giải pháp. Mọi nhiệm vụ phải được cụ thể hóa, định lượng gắn với trách nhiệm, quyền hạn, nguồn lực và điều kiện bảo đảm; lấy sản phẩm, chất lượng, hiệu quả công việc, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo đánh giá. Bảo đảm giao quyền đi đôi với giao nguồn lực; giao trách nhiệm đi đôi với kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả", nội dung thông báo kết luận nêu.

Kịp thời miễn nhiệm, cho từ chức cán bộ năng lực hạn chế, uy tín thấp

Ba là, tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức bộ máy mới.

Bốn là, đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ, coi đánh giá cán bộ là khâu đột phá.

Yêu cầu đối với cán bộ trong giai đoạn mới không chỉ vững về bản lĩnh chính trị, trung thành với Đảng, lợi ích quốc gia, dân tộc, có đạo đức trong sáng, lối sống gương mẫu mà còn phải có tư duy chiến lược, quản trị hiện đại, năng lực tổ chức thực hiện, khả năng xử lý, giải quyết những vấn đề mới, khó, phức tạp, phát sinh từ thực tiễn; có tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tuyển chọn, phân công, bổ nhiệm cán bộ bảo đảm đúng người, đúng việc, đúng năng lực, đúng sở trường, đúng thẩm quyền.

Đánh giá cán bộ là khâu then chốt, phải công tâm, khách quan, thực chất, dựa trên sự tín nhiệm của tập thể, lấy kết quả, hiệu quả hoàn thành chức năng, nhiệm vụ chính trị của tập thể, chức trách, nhiệm vụ của cá nhân làm thước đo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo việc cần tạo sự đột phá trong bổ nhiệm cán bộ, nhất là người đứng đầu. Kiên quyết khắc phục tình trạng "cào bằng" trong đánh giá cán bộ; chậm thay thế cán bộ né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm; không ghi nhận, bảo vệ và sử dụng cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có sản phẩm, có uy tín.

Trong công tác cán bộ thực hiện nghiêm túc, thực chất chủ trương "có vào, có ra", "có lên, có xuống"; kịp thời miễn nhiệm, cho từ chức, thay thế cán bộ có năng lực hạn chế, uy tín thấp, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thông qua đánh giá cán bộ hằng quý, hằng năm...

Cán bộ cấp chiến lược phải có tầm nhìn, trí tuệ, bản lĩnh, tư duy hệ thống, năng lực hoạch định và xử lý những vấn đề lớn, mới, khó, phức tạp; cán bộ cơ sở phải gần dân, sát dân, hiểu dân, trọng dân, có kỹ năng thuyết phục, đối thoại, giải quyết công việc và phục vụ nhân dân.

Năm là, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên. Sinh hoạt chi bộ phải thực chất, gắn nhiệm vụ chính trị với giải quyết những vấn đề thực tiễn; khắc phục tình trạng hình thức, nể nang, né tránh, thiếu tính chiến đấu; phát huy dân chủ, phê bình và tự phê bình, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật của Đảng.

Sáu là, kiểm soát quyền lực, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý, kiểm soát chặt chẽ quyền lực, nhất là đối với công tác cán bộ, có ý nghĩa quyết định chất lượng đội ngũ, tổ chức bộ máy và hiệu quả thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng.

"Kiên quyết chống lợi ích nhóm, cục bộ, bè phái, chạy chức, chạy quyền; thực hiện nghiêm các quy định về kiểm soát quyền lực...", thông báo nêu.

Bảy là, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng.