Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu đặc biệt chú trọng nghi thức đón tiếp các lãnh đạo, chương trình hoạt động, hội nghị, chiêu đãi và các cuộc tiếp xúc cấp cao; bảo đảm chính xác, thống nhất, không để xảy ra sơ suất.

Chiều 6/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Ủy ban quốc gia APEC về rà soát công tác chuẩn bị cho Năm APEC 2027 tại Việt Nam.

Tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc, Chủ tịch Ủy ban quốc gia APEC 2027 đã trình bày báo cáo tổng thể về tiến độ chuẩn bị cho Năm APEC 2027 trên các mặt nội dung, tuyên truyền - văn hóa, vật chất - hậu cần, an ninh - y tế.

Công tác chuẩn bị cho Năm APEC 2027 tại Việt Nam đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Thủ tướng và lãnh đạo Chính phủ cũng bám sát tình hình triển khai công tác để kịp thời chỉ đạo, điều phối các bộ, ngành, địa phương chuẩn bị kỹ lưỡng và chu đáo mọi mặt cho các hoạt động của APEC mà trọng tâm là Tuần lễ cấp cao sẽ diễn ra vào tháng 11/2027 tại Phú Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: TTXVN

Công tác chuẩn bị mọi mặt đang bám sát lộ trình đề ra tại Đề án tổng thể về tổ chức Năm APEC 2027.

Về nội dung, chủ đề, các ưu tiên và các sáng kiến của Việt Nam đã phản ánh được quan tâm chung của APEC, đồng thời gắn với các định hướng lớn về đối ngoại và phát triển của Việt Nam.

Về tiến độ xây dựng cơ sở vật chất, các công trình, hạng mục phục vụ Tuần lễ cấp cao đều đạt tiến độ đề ra. Các vướng mắc về hành lang pháp lý đã được tháo gỡ thông qua 3 Nghị quyết của Chính phủ và Quốc hội.

Các mặt công tác khác đều đang được các bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai. Tới nay, Việt Nam đã sẵn sàng cho việc đảm nhận vai trò chủ nhà APEC 2027.

Biến APEC 2027 thành cơ hội nâng tầm uy tín và vị thế quốc gia

Phát biểu tại cuộc làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận tinh thần chủ động, trách nhiệm, nỗ lực của Ủy ban Quốc gia, các tiểu ban, các bộ, ngành và địa phương liên quan trong triển khai công tác chuẩn bị cho Năm APEC 2027.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý toàn bộ công tác chuẩn bị phải bám sát chủ trương của Đảng, gắn kết chặt chẽ với các yêu cầu phát triển của đất nước, phù hợp với luật pháp quốc tế; thể hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa và trách nhiệm của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xác định rõ chủ đề, các ưu tiên và các sáng kiến trong năm 2027, đề nghị Ủy ban quốc gia tiếp tục rà soát, hoàn thiện trên cơ sở tham vấn quốc tế chặt chẽ và bám sát tình hình khu vực.

Công tác tổ chức cần được chuẩn bị chu đáo trên mọi mặt, tạo được kết quả hợp tác có giá trị, vừa thể hiện sự đóng góp có trách nhiệm của Việt Nam vào việc kiến tạo tương lai chung cho khu vực, vừa gắn với lợi ích phát triển của địa phương, doanh nghiệp và nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý cần bảo đảm lễ tân đối ngoại, trang trọng, chu đáo, chuyên nghiệp, phù hợp với thông lệ quốc tế và thể hiện bản sắc, lòng hiếu khách của Việt Nam; đặc biệt chú trọng nghi thức đón tiếp các lãnh đạo, chương trình hoạt động, hội nghị, chiêu đãi và các cuộc tiếp xúc cấp cao, bảo đảm chính xác, thống nhất, không để xảy ra sơ suất ảnh hưởng đến uy tín quốc gia.

Ảnh: TTXVN

Công tác tuyên truyền, văn hóa và quảng bá hình ảnh quốc gia cần được triển khai bài bản, sáng tạo, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, lan tỏa hình ảnh một Việt Nam hòa bình, ổn định, giàu bản sắc, tự cường, năng động, sáng tạo và hiếu khách, đang vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên phát triển mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi mở phải biến APEC 2027 thành cơ hội nâng tầm hình ảnh, uy tín và vị thế quốc gia, để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng bạn bè quốc tế.

Trong bối cảnh thời gian từ nay đến hoạt động đầu tiên của Năm APEC 2027 không còn nhiều, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra ngày càng cao, trong khi khối lượng công việc còn rất lớn và bối cảnh quốc tế tiếp tục diễn biến nhanh chóng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo Chính phủ, Ủy ban quốc gia, các địa phương, đặc biệt là An Giang, tiếp tục tập trung cao độ, cụ thể hóa các định hướng chung thành chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, xác định rõ tiến độ, kết quả.

Trước mắt, việc tiếp nhận vai trò chủ nhà và các hoạt động mở đầu của Năm APEC 2027 cần chuẩn bị chu đáo, tạo sự tin tưởng của các thành viên APEC vào sự sẵn sàng của Việt Nam.