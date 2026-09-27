Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16, chiều 27/9, tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên (phường Cửa Nam), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu Quốc hội TP Hà Nội (đơn vị bầu cử số 1) tiếp xúc cử tri của 10 phường trên địa bàn TP.

Mở đầu, đại biểu Trần Thanh Hà, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách TP Hà Nội đã báo cáo về kết quả kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất và dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ hai của Quốc hội.

Đại biểu Nguyễn Hoàng Trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam báo cáo kết quả trả lời ý kiến kiến nghị cử tri của các cơ quan có thẩm quyền sau kỳ họp thứ nhất.

Tiếp đó, cử tri các phường đã phát biểu ý kiến.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự hội nghị tiếp xúc cử tri

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội

Đại biểu Trần Thanh Hà, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách TP Hà Nội trình bày các báo cáo

Đại biểu Nguyễn Hoàng Trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam báo cáo kết quả trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri

Các cử tri dự buổi tiếp xúc

Kỳ họp thứ 2 diễn ra tập trung tại nhà Quốc hội, khai mạc ngày 17/10 và dự kiến bế mạc vào 20/11, được chia thành 2 đợt: Đợt 1 từ 17/10 đến 13/11, đợt 2 từ 19/11 đến 20/11.

Tại kỳ họp, dự kiến trình Quốc hội xem xét thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu 2 dự án luật, xem xét quyết định 10 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền.