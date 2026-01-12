Ngày 12/1, tại Singapore, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình hội kiến Phó Thủ tướng Singapore Gan Kim Yong.

Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình bày tỏ vui mừng đến thăm Singapore trong những ngày đầu năm mới 2026, đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội ấn tượng mà Singapore đã đạt được.

Phó Thủ tướng Gan Kim Yong hoan nghênh chuyến thăm của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình, thể hiện tinh thần chủ động, tích cực của hai nước trong triển khai khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện được thiết lập nhân chuyến thăm Singapore của Tổng Bí thư Tô Lâm tháng 3/2025.

Các cơ chế song phương hai nước được triển khai hiệu quả, nhất là cơ chế gặp thường niên giữa hai Thủ tướng. Hợp tác kinh tế tiếp tục là điểm sáng với việc Singapore giữ vị trí nhà đầu tư lớn nhất trong ASEAN và xếp thứ 2/153 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam với 4.400 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký hơn 90 tỷ USD.

Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình hội kiến Phó Thủ tướng Singapore Gan Kim Yong. Ảnh: VGP

Các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) hoạt động rất hiệu quả và không ngừng được mở rộng, hiện lên tới 21 VSIP tại 14 tỉnh, thành của Việt Nam.

Hai nước thường xuyên tham vấn, trao đổi và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực, quốc tế, nhất là ASEAN.

Trong bối cảnh khu vực, thế giới có nhiều biến động, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Singapore, triển khai hiệu quả Chương trình hành động về quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Singapore giai đoạn 2025-2030.

Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình đã thông tin với Phó Thủ tướng Gan Kim Yong về việc Việt Nam vừa thành lập trung tâm tài chính quốc tế (TTTCQT) nhằm huy động các nguồn lực chất lượng cao, nhất là nguồn vốn tài chính phục vụ cho giai đoạn phát triển sắp tới của Việt Nam.

Singapore là nước có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này, do đó đoàn mong muốn nghiên cứu, khảo sát kinh nghiệm phát triển TTTCQT của Singapore để triển khai TTTCQT vừa thành lập tại Việt Nam.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng thường trực đề nghị Singapore chia sẻ kinh nghiệm thiết kế mô hình tổ chức và cơ chế vận hành của TTTCQT, kinh nghiệm của Singapore trong công tác quản lý, giám sát nhằm bảo đảm an ninh tài chính và an ninh hệ thống, phát triển và quản lý các lĩnh vực tài chính mới gắn với hoạt động của TTTCQT.

Việt Nam cũng muốn trao đổi các biện pháp tăng cường kết nối tài chính giữa TTTCQT hai nước, nghiên cứu các chương trình hợp tác thực chất giữa TTTCQT tại TPHCM, Đà Nẵng và Singapore nhằm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ quản lý, giám sát tài chính chất lượng cao.

Phó Thủ tướng thường trực hoan nghênh việc Ngân hàng UOB của Singapore sẽ sớm khởi công Tòa trụ sở UOB tại TTTCQT ở TPHCM; đề nghị các doanh nghiệp, ngân hàng, quỹ tài chính Singapore tăng cường đầu tư, hoạt động tại TTTCQT Việt Nam.

Phó Thủ tướng Gan Kim Yong đánh giá cao Việt Nam thành lập TTTCQT, cho rằng đây là quyết sách đúng đắn và đúng thời điểm. Singapore sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm vận hành TTTCQT với Việt Nam cũng như thúc đẩy kết nối tài chính giữa TTTCQT Singapore và Việt Nam.

Phó Thủ tướng Gan Kim Yong nhấn mạnh một số kinh nghiệm của Singapore trong quá trình phát triển TTTCQT, trong đó cần đảm bảo vai trò trung tâm của ngân hàng trung ương và các ngân hàng trong nước. Ông cũng chia sẻ việc xây dựng mạng lưới hợp tác với các ngân hàng và định chế tài chính nước ngoài; xây dựng thể chế, quy định pháp luật vừa tiến bộ vừa chặt chẽ; coi trọng phát triển đội ngũ nhân lực có trình độ cả từ trong nước lẫn bên ngoài.

Phó Thủ tướng Gan Kim Yong nhất trí tăng cường hợp tác giữa TTTCQT Singapore và Việt Nam để bổ trợ lẫn nhau, đóng góp cho sự phát triển chung của ASEAN.

Trước đó, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình đã tới thăm, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Singapore; dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Bảo tàng các nền văn minh châu Á.