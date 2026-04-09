Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị người đứng đầu Nhà nước sau khi được Quốc hội khóa 16 bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Trong thông điệp chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định quan hệ hai nước là Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược. Dưới sự định hướng của lãnh đạo hai Đảng, hai nước, quan hệ Trung - Việt đã có bước phát triển vượt bậc. Hợp tác chiến lược toàn diện đạt nhiều thành quả phong phú, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Lãnh đạo Trung Quốc cho biết từ đầu năm đến nay, hai bên đã duy trì trao đổi chiến lược cấp cao và thúc đẩy hợp tác nhiều lĩnh vực, qua đó thể hiện tình cảm thắm thiết “đồng chí, anh em”.

Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh việc tăng cường đoàn kết và hợp tác là phù hợp với lợi ích chung của hai Đảng, hai nước trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp hiện nay.

Lãnh đạo Trung Quốc coi trọng cao độ sự phát triển của quan hệ hai nước, sẵn sàng cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục duy trì trao đổi chiến lược, định hướng xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung - Việt tiến lên phía trước, không ngừng làm lớn mạnh sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của mỗi nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân, trong chuyến thăm Trung Quốc vào tháng 8/2024. Ảnh: TTXVN

Quan hệ Việt - Trung thời gian qua tổng thể duy trì đà phát triển tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng. Năm 2025, trong bối cảnh kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Trung (ngày 18/1/1950 - 18/1/2025), trao đổi chiến lược cấp cao được tăng cường, các chuyến thăm giữa các lãnh đạo chủ chốt với tần suất chưa từng có.

Từ đầu năm 2026 đến nay, hai bên tiếp tục trao đổi, tiếp xúc cấp cao với nhiều hình thức linh hoạt.

Hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư và du lịch nhìn chung đạt kết quả tích cực. Năm 2025, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam; Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN và là đối tác thương mại thứ 4 của Trung Quốc trên thế giới theo tiêu chí quốc gia với kim ngạch thương mại Việt - Trung đạt 256,4 tỷ USD, tăng 24,8%; ta xuất khẩu 70,4 tỷ USD, tăng 14,8%; nhập khẩu 186 tỷ USD, tăng 29%.

Trong 2 tháng đầu năm 2026, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch thương mại Việt - Trung 66,7 tỷ USD, tăng 30,2%; ta xuất khẩu 17,4 tỷ USD, tăng 32,5%; nhập khẩu 49,3 tỷ USD, tăng 29,4%.

Về đầu tư, năm 2025, Trung Quốc đứng thứ 2 về tổng số vốn đăng ký với 5,96 tỷ USD, tăng 33,4%.

Về du lịch, năm 2025, Việt Nam đón 5,28 triệu lượt khách Trung Quốc, tăng 41,3%, chiếm 25% tổng lượt khách quốc tế đến Việt Nam, đứng đầu về tổng lượt khách quốc tế đến Việt Nam.