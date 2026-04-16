Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân thăm Trung Quốc
Theo TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình khẳng định Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng của Trung Quốc.
Sáng 15/4, lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Đại lễ đường Nhân dân theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia.
Hôm nay, tại Đại lễ đường nhân dân (Bắc Kinh, Trung Quốc), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh.