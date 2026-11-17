Sáng 17/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường tham dự Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 33, tại thành phố Thâm Quyến và làm việc song phương tại Trung Quốc.

Chuyến công tác trong 4 ngày của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và phu nhân diễn ra theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân.

Tham gia đoàn chính thức có: Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết; Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2027; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh; Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn; Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng; Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh; Bộ trưởng VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh; Bộ trưởng KH-CN Vũ Hải Quân; Bộ trưởng GD-ĐT Hoàng Minh Sơn; ông Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và phu nhân lên đường dự Tuần lễ cấp cao APEC 33 và làm việc song phương tại Trung Quốc. Ảnh: TTXVN

Với 21 nền kinh tế thành viên, chiếm hơn 60% GDP và gần 50% thương mại toàn cầu, APEC là một trong những cơ chế hợp tác kinh tế quan trọng hàng đầu khu vực, quy tụ nhiều nền kinh tế lớn và phần lớn các đối tác kinh tế quan trọng của Việt Nam.

Kể từ khi thành lập năm 1989, APEC tiếp tục khẳng định là cơ chế liên kết kinh tế khu vực hàng đầu, khởi xướng và đi đầu thúc đẩy xu thế tự do hóa kinh tế, thương mại và đầu tư trong khu vực và trên thế giới, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Hợp tác APEC tập trung vào 3 trụ cột chính, gồm tự do hóa thương mại và đầu tư, thuận lợi hóa kinh doanh và hợp tác kinh tế - kỹ thuật, nâng cao năng lực, phát triển bình đẳng và bền vững.

Hội nghị APEC lần thứ 33 được tổ chức tại Thâm Quyến, với chủ đề "Xây dựng Cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương cùng thịnh vượng". Chương trình nghị sự về liên kết kinh tế, kết nối, kinh tế số và trí tuệ nhân tạo vừa củng cố nền tảng hợp tác vừa mở ra những hướng phát triển mới.

Đáng chú, trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao, hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2026 (CEO Summit) dự kiến quy tụ đại diện của 115 tập đoàn thuộc Fortune Global 500 - danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới - sẽ diễn ra trước thềm hội nghị cấp cao APEC ngày 18-19/11.

Hội nghị cấp cao các nhà lãnh đạo kinh tế APEC do Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì. Hội nghị được kỳ vọng sẽ là dấu mốc quan trọng, kết tinh những thành quả của cả năm, đồng thời tạo động lực mới cho hợp tác và liên kết kinh tế khu vực trong giai đoạn tới.

Việt Nam tham dự Tuần lễ cấp cao với tâm thế của chủ nhà APEC 2027. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ chính thức đón nhận vai trò chủ nhà APEC 2027.