Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết đây là chuyến thăm của vị lãnh đạo nước ngoài đầu tiên tới Việt Nam ngay sau khi Quốc hội Việt Nam bầu các chức danh lãnh đạo cấp cao của Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội.

Chuyến thăm của Thủ tướng Slovakia là minh chứng cho tình cảm chân thành và sự coi trọng mà Chính phủ và nhân dân Slovakia dành cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước

Đây là dấu mốc đặc biệt, đưa quan hệ Việt Nam - Slovakia bước vào giai đoạn phát triển mới, ổn định và thực chất hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao những thành tựu mà Slovakia đạt được trong thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Robert Fico trong đối nội và đối ngoại, trong tiến trình hội nhập châu Âu.

Việt Nam nhất quán coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với Slovakia, đối tác bạn bè truyền thống quan trọng hàng đầu tại khu vực Trung Đông Âu.

Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng và sẵn sàng tăng cường quan hệ với các chính đảng của Slovakia, nhất là với Đảng Smer - SD (Đảng Dân chủ xã hội) và các đảng trong liên minh cầm quyền của Thủ tướng Robert Fico.

Hoan nghênh và đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai Thủ tướng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ sự hài lòng khi hai nước nâng cấp quan hệ lên tầm Đối tác Chiến lược, thể hiện mức độ tin cậy chính trị cao giữa hai nước.

Thủ tướng Robert Fico chia sẻ có tình cảm rất đặc biệt với đất nước và con người Việt Nam, luôn trân trọng dân tộc Việt Nam anh hùng trong đấu tranh giải phóng dân tộc và một Việt Nam vô cùng năng động trong phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế, nhất là chính sách đối ngoại đúng đắn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Slovakia

Thủ tướng Robert Fico cho biết Việt Nam luôn là nguồn cảm hứng để Slovakia học hỏi kinh nghiệm trong phát triển, hội nhập quốc tế và khu vực.

Thủ tướng Robert Fico nhấn mạnh Slovakia luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng nhất tại Đông Nam Á và một trong ba đối tác lớn nhất tại châu Á.

Slovakia hết sức vui mừng về kết quả chuyến thăm, nhất là việc hai nước nâng tầm quan hệ lên Đối tác Chiến lược và việc hai bên ký nhiều văn kiện hợp tác. Ông cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam để triển khai ngay các thỏa thuận đạt được, đặc biệt trong các lĩnh vực mang tính đột phá như kinh tế - thương mại, khoa học - kỹ thuật, quốc phòng - an ninh, công nghiệp, năng lượng tái tạo, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo (AI).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu một số định hướng lớn để hai bên triển khai thực chất, hiệu quả, tương xứng với quan hệ Đối tác chiến lược mà hai bên vừa nâng cấp.

Trong đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng cần chú trọng thành lập các dự án “hải đăng” trong các lĩnh vực công nghiệp ô tô, năng lượng tái tạo, công nghệ cao, chuyển đổi số và công nghệ thông tin, đào tạo nhân lực chất lượng cao, tăng cường hợp tác lao động và mở rộng hợp tác địa phương hai nước. Hai nước cần tận dụng tối đa vị trí cửa ngõ để tiếp cận thị trường ASEAN và EU.

Những vị khách rất đặc biệt sẽ mang lại sự may mắn

Chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã dự phiên khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Slovakia.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Slovakia Robert Fico dự phiên khai mạc diễn đàn

Sự tham dự của đông đảo cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam - Slovakia tại diễn đàn cho thấy sự quan tâm, kỳ vọng, tin tưởng đối với tiềm năng, cơ hội hợp tác giữa hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết Thủ tướng Slovakia và đoàn đại biểu Slovakia là đoàn khách quốc tế đầu tiên tới thăm Việt Nam ngay sau khi Việt Nam kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao; đánh dấu một bước quan trọng trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Đây là những vị khách rất đặc biệt và theo truyền thống Việt Nam, sẽ mang lại sự may mắn, phát triển và quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong thời gian tới giữa hai nước, hai dân tộc.

Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, với việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược, Việt Nam trở thành nước đầu tiên ở Đông Nam Á có quan hệ Đối tác Chiến lược với Slovakia.

Thủ tướng: Việt Nam luôn chào đón, hoan nghênh tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp nước ngoài đến hợp tác, đầu tư, kinh doanh lâu dài và bền vững

"Chính phủ hai nước cam kết đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hai nước hợp tác, đầu tư. Các doanh nghiệp có thể yên tâm về sự ủng hộ mạnh mẽ của Chính phủ và bộ ngành hai nước" - Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu.

Dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Slovakia còn rất lớn, có nhiều lĩnh vực có thể bổ sung lẫn nhau, hình thành các chuỗi giá trị chung hướng tới thị trường khu vực và toàn cầu.

Với vị trí là trung tâm công nghiệp của khu vực Trung và Đông Âu, Slovakia có thể trở thành cửa ngõ chiến lược để hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường EU. Ngược lại, Việt Nam sẵn sàng là cửa ngõ để doanh nghiệp Slovakia mở rộng sang khu vực ASEAN.

Thủ tướng Slovakia mong muốn các công ty của Slovakia thành công ở Việt Nam

Về phần mình, Thủ tướng Slovakia Robert Fico đánh giá cao sự phát triển nhanh của Việt Nam và việc người dân Việt Nam nỗ lực, quyết tâm thực hiện các mục tiêu đã đề ra.

Slovakia có nhiều lĩnh vực thế mạnh và mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam, như đào tạo nhân lực, công nghiệp cơ khí, công nghiệp quốc phòng, an ninh mạng, công nghiệp ô tô, y tế… Việt Nam cũng là bạn hàng lớn nhất của Slovakia ở Đông Nam Á. Slovakia mong muốn tăng cường hơn nữa xuất khẩu sang Việt Nam.

Slovakia cũng hoan nghênh lực lượng lao động lành nghề của Việt Nam đến làm việc. Phía Slovakia sẽ tạo điều kiện cho lao động Việt Nam như người dân địa phương.

Trước sự chứng kiến của hai Thủ tướng, các doanh nghiệp hai nước đã trao 7 biên bản ghi nhớ hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp chế tạo, công nghệ, y tế, tài chính, hạ tầng, bất động sản, môi trường và phát triển khu công nghiệp

Ông cũng bày tỏ trân trọng sự đầu tư của Việt Nam và bất kỳ công ty Việt Nam nào quan tâm đặt cơ sở tại Slovakia đều được hoan nghênh. Chính phủ Slovakia tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Slovakia.