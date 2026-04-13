Sáng nay, sau hội đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước, gặp gỡ báo chí thông báo kết quả hội đàm.

Hai Thủ tướng chứng kiến trao 6 văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, cơ quan, địa phương trong chính trị, ngoại giao, quốc phòng, văn hóa, năng lượng nguyên tử...

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Slovakia Robert Fico tại cuộc gặp gỡ báo chí

Tại gặp gỡ báo chí, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhiệt liệt chào đón Thủ tướng Robert Fico và Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Slovakia sang thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, chuyến thăm của Thủ tướng Slovakia tới Việt Nam lần này diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa hết sức quan trọng, ngay sau khi Việt Nam kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao.

Thủ tướng Robert Fico là vị khách đầu tiên mà Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp đón trên cương vị Thủ tướng Chính phủ; cũng là lãnh đạo cấp cao EU đầu tiên thăm Việt Nam sau khi Việt Nam - EU nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí

“Đây là minh chứng sống động cho sự coi trọng của cá nhân Thủ tướng Robert Fico và Chính phủ Slovakia dành cho Việt Nam, thể hiện tình cảm hữu nghị truyền thống, gắn bó, thủy chung, chân thành, tin cậy giữa hai nước”, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chia sẻ, trong không khí chân thành, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, ông cùng Thủ tướng Slovakia đã có cuộc hội đàm rất thành công và đạt được sự nhất trí cao trên nhiều phương diện.

Với tầm nhìn chung mạnh mẽ, hai Thủ tướng đã thông qua Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Slovakia lên Đối tác chiến lược.

Hai Thủ tướng thống nhất chỉ đạo Bộ Ngoại giao hai nước khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động triển khai khuôn khổ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Slovakia để tạo bước chuyển mới về chất trong hợp tác song phương, thật sự mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước.

Thủ tướng cho biết dự kiến, chiều nay doanh nghiệp hai nước ký kết, trao đổi 16 văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng năng lượng nguyên tử, an ninh, y tế, du lịch, đóng tàu.

Hai Thủ tướng chứng kiến trao Bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Slovakia về hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng

Hai Thủ tướng chứng kiến trao Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao và các vấn đề châu Âu của Slovakia

Hai Thủ tướng chứng kiến trao Biên bản ghi nhớ Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và Viện Nghiên cứu Nhà máy điện hạt nhân Slovakia

Để quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, hai Thủ tướng thống nhất cao về việc thúc đẩy các nhóm giải pháp.

Hai bên tạo chuyển biến thực chất trong hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư; tăng cường hợp tác quốc phòng - an ninh tương xứng với mức độ tin cậy chính trị cao giữa hai nước; đẩy mạnh hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; mở rộng hợp tác giáo dục – đào tạo, lao động, giao lưu nhân dân, văn hóa và du lịch.

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng cảm ơn Slovakia đã công nhận cộng đồng người Việt là dân tộc thiểu số thứ 14, tạo cơ sở pháp lý vững chắc để bà con an tâm hội nhập và vun đắp cho tình hữu nghị hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng, quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Slovakia sẽ góp phần mang lại sự phồn vinh cho hai dân tộc và đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico tại gặp gỡ báo chí

Về phần mình, Thủ tướng Slovakia Robert Fico cảm ơn về sự tiếp đón nồng hậu của Thủ tướng Lê Minh Hưng và nhân dân Việt Nam.

Nhắc lại chuyến thăm Việt Nam vào năm 2016, Thủ tướng Robert Fico bày tỏ ngưỡng mộ sâu sắc và chúc mừng trước bước phát triển vượt bậc và những thành tựu to lớn của Việt Nam đạt được.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico khẳng định, Việt Nam không chỉ là bạn, mà là đối tác thương mại lớn nhất của Slovakia tại Đông Nam Á. Tuy nhiên quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước vẫn chưa tương xứng với tiềm năng.

Thời gian tới, hai bên thống nhất thúc đẩy quan hệ, hợp tác trên tất cả lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại, tương xứng với quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, cũng như quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên minh châu Âu.

Trong chuyến thăm Việt Nam, phía Slovakia có đoàn doanh nghiệp lớn cùng đi và sẽ cùng dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Slovakia. Thủ tướng Slovakia cho biết, hai Chính phủ ủng hộ và tạo điều kiện doanh nghiệp hai nước hợp tác, đầu tư, kinh doanh, biến cam kết chính trị thành những kết quả hợp tác cụ thể, đóng góp vào quan hệ hai nước.

Slovakia sẵn sàng hợp tác, chia sẻ với Việt Nam trong các lĩnh vực ưu tiên như phát triển điện nguyên tử, công nghiệp quốc phòng, tài chính, giáo dục đào tạo…

Thủ tướng Robert Fico cho biết, người dân Slovakia rất thích du lịch Việt Nam; cảm ơn Việt Nam đã miễn visa cho công dân Slovakia du lịch Việt Nam. Thủ tướng mong muốn 2 nước có đường bay thẳng để thúc đẩy hợp tác du lịch, giao lưu nhân dân.

Bày tỏ chia sẻ và ủng hộ quan điểm, lập trường của Việt Nam đối với các vấn đề quốc tế cùng quan tâm, Thủ tướng Slovakia trân trọng mời Thủ tướng Lê Minh Hưng sớm thăm chính thức Slovakia vào thời gian sớm nhất.