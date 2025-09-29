vna_potal_tong_bi_thu_chu_tri_hop_thuong_truc_bcd_trung_uong_ve_phong_chong_tham_nhung_lang_phi_tieu_cuc_8303316 (1).jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
2909 tong bi thu phong chong tham nhung 5.jpg
vna_potal_tong_bi_thu_chu_tri_hop_thuong_truc_bcd_trung_uong_ve_phong_chong_tham_nhung_lang_phi_tieu_cuc_8303323 (1).jpg
Các đại biểu dự cuộc họp. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
2909 tong bi thu phong chong tham nhung 6.jpg
2909 tong bi thu phong chong tham nhung 2.jpg
Ông Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương trình bày báo cáo tại phiên họp. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
vna_potal_tong_bi_thu_chu_tri_hop_thuong_truc_bcd_trung_uong_ve_phong_chong_tham_nhung_lang_phi_tieu_cuc_8303331 (1).jpg
Ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Theo TTXVN