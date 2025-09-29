Ngày 26/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã họp xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
Theo TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm sáng nay dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030.
Ủy viên Bộ Chính trị phải là ủy viên Trung ương Đảng trọn một nhiệm kỳ trở lên, đã kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở các chức vụ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh hoặc trưởng các ban, bộ, ngành.