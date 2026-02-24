Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bắt tay ngay vào công việc, nhanh chóng trở lại nhịp độ công tác bình thường, không để chậm trễ, không để gián đoạn.
Theo TTXVN, sáng nay, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì phiên họp của Ban Bí thư để cho ý kiến về báo cáo một số tình hình nổi bật triển khai thực hiện Chỉ thị số 55-CT/TW ngày 22/12/2025 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ 2026.
Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lào Cai tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, tổ chức thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ phát triển KT-XH.