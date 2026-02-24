Theo TTXVN, sáng nay, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì phiên họp của Ban Bí thư để cho ý kiến về báo cáo một số tình hình nổi bật triển khai thực hiện Chỉ thị số 55-CT/TW ngày 22/12/2025 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ 2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN