Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9, Đảng Lao động Triều Tiên tiếp tục suy tôn ông Kim Jong Un làm Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, ngày 23/2, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có điện chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un.

Trong bức điện, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng ông Kim Jong Un tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên và tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo của ông Kim Jong Un, Đảng Lao động Triều Tiên và nhân dân Triều Tiên anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng đất nước.

Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam mong muốn và sẵn sàng cùng Triều Tiên tiếp tục vun đắp mối quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước phát triển thực chất, hiệu quả trong thời gian tới.

Theo Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên diễn ra trong nhiều ngày, bầu các thành viên của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và thông qua việc sửa đổi điều lệ đảng.

Đại hội cũng thông qua các mục tiêu chính sách chủ chốt cho 5 năm tới, bao gồm các lĩnh vực kinh tế, quốc phòng và ngoại giao.

Đại hội ghi nhận công lao của ông Kim Jong Un trong việc nâng cao vị thế đất nước, tạo dựng môi trường quốc tế thuận lợi cho cuộc đấu tranh cách mạng và tăng cường sức mạnh cho quân đội.