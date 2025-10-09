Tổng Bí thư dự chương trình kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên
Tối 9/10, tại Thủ đô Bình Nhưỡng, Tổng Bí thư Tô Lâm dự chương trình biểu diễn nghệ thuật nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un; Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch Đảng Nước Nga thống nhất, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev cùng các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Thiếu nhi Triều Tiên tặng hoa chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự chương trình biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Từ trái qua: Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường; Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un; Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Nước Nga thống nhất, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev tham dự chương trình. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo các nước tham dự chương trình. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Các thành viên đoàn cấp cao Việt Nam tham dự chương trình biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Các đại biểu tham dự chương trình biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu tại chương trình biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Chương trình biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Quần chúng nhân dân Triều Tiên tham dự chương trình biểu diễn nghệ thuật. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Chương trình biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Quần chúng nhân dân Triều Tiên tham dự chương trình biểu diễn nghệ thuật. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên và dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên, chiều 9/10 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm tới thăm Trường mẫu giáo Kiêng Sang và lớp học mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Hôm nay, tại Bình Nhưỡng, sau lễ đón, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un tại Trụ sở Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên.
Sáng nay, tại Cung Thể thao Bình Nhưỡng, lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được tổ chức trọng thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un chủ trì lễ đón.