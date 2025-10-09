Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên và dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên, chiều 9/10 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm tới thăm Trường mẫu giáo Kiêng Sang và lớp học mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.