Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un; Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch Đảng nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng an ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev cùng các đại biểu tham dự Chương trình. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thiếu nhi Triều Tiên tặng hoa chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự chương trình biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

(Từ trái qua): Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường; Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un; Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Đảng nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng an ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev tham dự Chương trình. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo các nước tham dự Chương trình. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các thành viên Đoàn cấp cao Việt Nam tham dự Chương trình biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các thành viên Đoàn cấp cao Việt Nam tham dự Chương trình biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự Chương trình biểu diễn nghệ thuật Kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu tại Chương trình biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chương trình biểu diễn nghệ thuật Kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chương trình biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Quần chúng nhân dân Triều Tiên tham dự Chương trình biểu diễn nghệ thuật. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chương trình biểu diễn nghệ thuật Kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chương trình biểu diễn nghệ thuật Kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Quần chúng nhân dân Triều Tiên tham dự Chương trình biểu diễn nghệ thuật. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

