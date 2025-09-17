Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình chiều nay chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Báo cáo tại cuộc họp, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, thể hiện rõ chủ trương, quyết sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước; quyết tâm chính trị cao, sự chỉ đạo sâu sát của Trung ương, địa phương và sự đồng thuận của nhân dân.

Nhiều khó khăn, vướng mắc từ thời điểm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đã được giải quyết, khắc phục như vướng mắc về thẩm quyền khi thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền; khắc phục cơ bản sự cố về hệ thống công nghệ thông tin...

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: VGP

Các bộ, cơ quan ngang bộ đã đẩy mạnh phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ trung ương cho địa phương. Đến nay, tỷ lệ nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền thuộc giải quyết của trung ương còn 44%, của địa phương là 56%.

465 cơ quan chuyên môn thuộc UBND 34 tỉnh, thành và 9.916 phòng chuyên môn thuộc UBND 3.321 xã, phường, đặc khu đã đi vào hoạt động nề nếp, vận hành ổn định, thông suốt, hiệu quả.

Các địa phương tiếp tục tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên sâu về các lĩnh vực (nội vụ, tài chính, chuyển đổi số, tư pháp, đất đai...) dành cho đội ngũ cán bộ, công chức và tiếp tục đẩy mạnh việc luân chuyển, điều động, tăng cường cán bộ đi cơ sở như Hải Phòng, TPHCM, Đà Nẵng, Bắc Ninh...

Tổng hợp báo cáo của các bộ, ngành, địa phương, đến nay cả nước có 141.444 người đã có quyết định nghỉ việc (tăng 34.732 người so với báo cáo ngày 5/9), trong đó có 102.378 người (chiếm 72,38%) đã được nhận tiền chi trả chính sách, chế độ.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng số cơ sở nhà, đất dôi dư, cần xử lý hiện nay là 15.927 cơ sở (giảm 195 cơ sở so với báo cáo ngày 5/9/2025). Hiện vẫn còn 296/3.321 đơn vị hành chính cấp xã chưa được trang bị xe ô tô.

Làm rõ vì sao vẫn còn nhiều người chưa nhận chế độ theo Nghị định 178

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho rằng, cùng với thời gian, số liệu trong báo cáo sẽ có những thay đổi, do đó các bộ cần chú ý cập nhật thông tin, trao đổi với Bộ Nội vụ để có số liệu chính xác, đầy đủ.

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ khẩn trương, chủ động tổ chức thực hiện những nhiệm vụ đã được Bộ Nội vụ tập hợp theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương. Nhiệm vụ nào đã xong thì trao đổi lại với Bộ Nội vụ để khẳng định đã hoàn tất, còn những việc “dài hơi” thì phải chờ có thời gian mới thực hiện.

Phó Thủ tướng hoan nghênh các bộ đã cử đoàn công tác xuống 34 địa phương; theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của mình, những vấn đề gì còn vướng, các bộ hướng dẫn cho địa phương thực hiện.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính đôn đốc việc giải quyết chế độ chính sách, xây dựng nguồn lực, bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các địa phương. Trong số 3.321 xã, hiện còn 296 xã không có xe ô tô, Bộ Tài chính cần chỉ đạo “khắc phục sớm, để câu chuyện này không được lặp lại.”

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính làm rõ vì sao đến nay còn nhiều người chưa nhận chế độ theo Nghị định 178, có hướng dẫn cho địa phương.

"Đừng để địa phương phản ánh hai điều là không có tiền và không có hướng dẫn giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị định 178. Bởi theo kết luận của Bộ Chính trị, việc này phải giải quyết xong trước ngày 31/8", Phó Thủ tướng lưu ý.

Bên cạnh đó, các bộ tập trung tháo gỡ, có lời giải cho nhiệm vụ dài hạn như biên chế, đào tạo nghiệp vụ, trụ sở.