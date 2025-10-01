Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp vừa có văn bản đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, thành đánh giá tính khả thi của nhiệm vụ phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền.

Trên cơ sở danh mục các nhiệm vụ phân cấp, phân quyền, Ban Chỉ đạo đề nghị chính quyền địa phương nêu rõ ý kiến đối với từng nội dung, cụ thể là: (1) Khả thi; (2) Vướng mắc, khó khăn: Do cách hiểu khác nhau, trình tự thực hiện, thủ tục hành chính...; (3) Kiến nghị đề xuất (bộ trưởng, Thủ tướng, Chính phủ...).

Ý kiến của địa phương gửi về Ban Chỉ đạo (qua Bộ Nội vụ) chậm nhất 16h ngày 3/10 để phối hợp Bộ Tư pháp tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng và Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Trụ sở UBND TP Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hà

Ban Chỉ đạo lưu ý với các nhiệm vụ thuộc cấp huyện trước đây đã được phân định thẩm quyền cho cấp tỉnh hoặc cấp xã tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, trường hợp có vướng mắc, khó khăn giao UBND cấp tỉnh chủ động linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành.

Cần phân công rõ trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức có liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện theo thẩm quyền.

Trường hợp vượt thẩm quyền, có văn bản đề nghị bộ quản lý, ngành, lĩnh vực báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét, giải quyết hoặc quyết định theo thẩm quyền (đồng thời gửi Bộ Nội vụ 1 bản để tổng hợp, theo dõi).

Bộ Nội vụ cho biết, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, thể hiện rõ chủ trương, quyết sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước; quyết tâm chính trị cao, sự chỉ đạo sâu sát của Trung ương, địa phương và sự đồng thuận của nhân dân.

Một số Bộ (Nội vụ, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Dân tộc và Tôn giáo...) đã cử công chức là lãnh đạo cấp vụ tăng cường về địa phương nắm bắt tình hình, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương về các lĩnh vực chuyên ngành.

Các bộ, cơ quan ngang bộ tiếp tục tăng cường tổ chức hội nghị, tập huấn trực tuyến cũng như kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ và giải đáp các kiến nghị.

Các bộ, cơ quan ngang bộ đều thành lập các tổ thường trực, tổ công tác; thiết lập đường dây nóng (zalo, điện thoại), chuyên trang, chuyên mục để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của địa phương; chủ động giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, bảo đảm quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Thời gian qua, nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc của địa phương tiếp tục được các bộ, ngành ban hành văn bản hướng dẫn, giải quyết dứt điểm đối với các nội dung liên quan đến hộ tịch, tư pháp (Bộ Tư pháp), chế độ chính sách, tiền lương, bảo hiểm, biên chế công chức, viên chức (Bộ Nội vụ), quản lý tài sản kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị sau sắp xếp đơn vị hành chính (Bộ Xây dựng), đăng ký mẫu dấu, ngoại vụ (Bộ Ngoại giao)...