Sáng nay, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng họp phiên trù bị tại Trung tâm hội nghị quốc gia, Hà Nội.

Trước giờ khai mạc phiên trù bị, các đại biểu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau đó, các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các trưởng đoàn đại biểu của các đảng bộ trực thuộc Trung ương dự Đại hội đặt vòng hoa và dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.

Toàn thể Đại hội dành 1 phút mặc niệm để tưởng nhớ đến cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 từ trần trong nhiệm kỳ Đại hội 13.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên trù bị

Ông Trần Thanh Mẫn, ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên họp trù bị.

Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua chương trình phiên họp trù bị, quy chế làm việc của Đại hội, chương trình làm việc của Đại hội và quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Đại hội đã bầu đoàn Chủ tịch gồm 16 ủy viên Bộ Chính trị. Đại hội bầu đoàn Thư ký gồm 5 thành viên và Ban thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội gồm 13 thành viên.

Các đại biểu dự phiên trù bị

Ảnh: TTXVN

Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội 14 của Đảng do Ban thẩm tra tư cách đại biểu trình. Theo đó, tất cả 1.586 đại biểu được triệu tập đều đủ tư cách đại biểu Đại hội.

Buổi chiều, các đại biểu nghiên cứu tài liệu tại nơi ở của đoàn.