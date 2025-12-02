Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đánh giá cao những thành tựu quan trọng, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử mà hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước đã đạt được.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: TTXVN

Hai lãnh đạo khẳng định tầm quan trọng của quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trong bối cảnh khu vực và quốc tế có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp.

Hai bên đã cùng nhau thực hiện thành công thỏa thuận cấp cao. Các bộ, ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương, doanh nghiệp của hai nước đã chủ động triển khai các bản ghi nhớ hợp tác tích cực, hiệu quả và thiết thực.

Quan hệ chính trị gắn bó tiếp tục là nền tảng vững chắc, tạo động lực thúc đẩy phát triển hợp tác trên mọi lĩnh vực.

Hai bên đánh giá cao hợp tác quốc phòng - an ninh ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, tiếp tục được phát huy và khẳng định là trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước. Hai bên phối hợp tổ chức thành công nhiều dự án, góp phần hỗ trợ Lào tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, tổ chức triển khai các kế hoạch, chương trình hợp tác chất lượng, hiệu quả.

Việt Nam và Lào thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước.

Hai nước tăng cường phối hợp với Campuchia triển khai kết quả cuộc gặp cấp cao giữa các lãnh đạo của ba Đảng; phối hợp đạt đồng thuận về định hướng phát triển lâu dài, đặt ưu tiên hàng đầu cho mối quan hệ gắn bó, chặt chẽ, mang ý nghĩa chiến lược giữa ba nước.

Cuộc gặp là cơ chế hợp tác cao nhất và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đóng vai trò định hướng, đưa quan hệ Việt Nam - Lào ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu. Ảnh: TTXVN

Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư được quan tâm, thúc đẩy, có nhiều chuyển biến tích cực. Lãnh đạo hai nước đã chỉ đạo sát sao, bảo đảm các dự án hợp tác trọng điểm được triển khai đúng tiến độ, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân hai nước.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật được quan tâm, thúc đẩy và đạt nhiều kết quả thiết thực. Hợp tác giữa các ban Đảng, bộ, ngành của Chính phủ, các cơ quan, giao lưu nhân dân giữa các tổ chức đoàn thể trung ương và địa phương được đẩy mạnh.

Hai lãnh đạo khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào thông qua các cơ chế hợp tác, thiết lập, tổ chức các cơ chế mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chứng kiến lễ ký biên bản thỏa thuận giữa hai Bộ Chính trị năm 2026. Ảnh: TTXVN

Hai bên khẳng định cùng nhau đưa quan hệ hai Đảng, hai nước đi vào chiều sâu, coi đây là trụ cột nòng cốt định hướng chiến lược tổng thể cho quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Chủ trương nhất quán của hai Đảng, hai Nhà nước là luôn kề vai sát cánh, ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau.

Quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam luôn là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mỗi nước; là mối quan hệ mẫu mực, mang tầm chiến lược lâu dài, là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng ở mỗi nước.

Hai bên khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề chiến lược liên quan đến an ninh và phát triển, đồng thời cùng chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc của mỗi Đảng.

Hai lãnh đạo nhấn mạnh và khẳng định tầm quan trọng chiến lược của việc tăng cường hơn nữa trụ cột hợp tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại; coi đây là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Hai nước sẽ xem xét xây dựng các cơ chế hợp tác mới phù hợp. Lãnh đạo hai bên cũng thống nhất tiếp tục trao đổi thông tin, tham vấn lập trường, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, khu vực.

Thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mục tiêu 5 tỷ USD

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đánh giá cao những kết quả đạt được trong hợp tác giữa hai nước.

Về kinh tế, hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, coi đây là trụ cột quan trọng của việc gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào. Hai nước sẽ đẩy mạnh kết nối và bổ trợ giữa hai nền kinh tế; tích cực tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi.

Ảnh: TTXVN

Hai bên trao đổi nhiều định hướng và biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại; trong đó đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết phải tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, mang tính đột phá trong hợp tác phát triển kinh tế, thương mại và đầu tư, đưa lĩnh vực này trở thành một trụ cột gắn kết chiến lược, tương xứng với tầm vóc quan hệ chính trị cũng như tiềm năng mỗi nước.

Hai bên nhất trí thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mục tiêu 5 tỷ USD và hướng tới mốc 10 tỷ USD.

Hai nước sẽ ưu tiên xử lý các vướng mắc tồn đọng, đẩy mạnh kết nối, trong đó hai bên sẽ tập trung nguồn lực triển khai các dự án kết nối hạ tầng trọng điểm như dự án đường cao tốc Hà Nội - Vientiane, thúc đẩy triển khai mô hình KCN Việt Nam - Lào, kinh tế cửa khẩu qua biên giới trên hành lang kinh tế Đông - Tây.

Việt Nam và Lào cũng sẽ xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh và kết nối cơ sở hạ tầng nhằm tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy doanh nghiệp hai nước phát triển bền vững, tăng cường bổ trợ lẫn nhau.

Việt Nam và Lào sẽ mở rộng hợp tác giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận, đoàn thể và tổ chức nhân dân; tăng cường phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong phát triển kinh tế - xã hội, cũng như bảo đảm an ninh và ổn định tại khu vực biên giới.