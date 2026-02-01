Bán đất 1 tỷ nhưng khai 450 triệu để né thuế, cái kết bất ngờ tại tòa

Giá chuyển nhượng thửa đất là 1 tỷ đồng nhưng hai bên thỏa thuận chỉ ghi vào hợp đồng 450 triệu đồng để né thuế. Khi xảy ra tranh chấp, hợp đồng dù có công chứng vẫn bị tuyên vô hiệu.

Theo trình bày của bà H. (ngụ tỉnh Đồng Nai), ngày 17/5/2022, vợ chồng bà nhận chuyển nhượng thửa đất 2.100m2 đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) tại tỉnh Bình Phước (cũ) từ bà L. (ngụ tỉnh Đồng Nai) với giá 1 tỷ đồng.

Theo bà H., việc chuyển nhượng được hai bên lập thành văn bản viết tay. Sau khi ký kết, vợ chồng bà đã thanh toán đầy đủ số tiền 1 tỷ đồng cho bà L. Hai bên tiến hành giao nhận đất, đồng thời bà L. giao bản chính sổ đỏ cho vợ chồng bà giữ. Kể từ thời điểm đó, vợ chồng bà H. trực tiếp quản lý, sử dụng ổn định thửa đất.

Việc sử dụng đất của vợ chồng bà H. diễn ra liên tục, không phát sinh tranh chấp cho đến khi xuất hiện các vấn đề pháp lý liên quan đến tài sản của bà L. trong một vụ án dân sự khác.

Hà Nội di dời hơn 860.000 người trong Vành đai 3: Dân sẽ tái định cư ở đâu?

Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm (giai đoạn 2026-2045), Hà Nội dự kiến di dời hơn 860.000 người dân khu vực từ Vành đai 3 trở vào nhằm thực hiện tái cấu trúc đô thị, tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển.

Đồ họa: Hồng Khanh

Theo lộ trình, trong giai đoạn 2026-2035, Hà Nội dự kiến di dời khoảng 200.000 người dân khu vực sông Hồng; 200.000 người tại khu vực hồ Tây và vùng phụ cận; cùng khoảng 42.000 người tại một số tuyến phố trong phạm vi Vành đai 3.

Sang giai đoạn 2036-2045, thành phố tiếp tục di dời khoảng 26.730 người tại khu phố cổ, 23.000 người tại khu phố cũ và khoảng 370.000 người tại các khu vực còn lại bên trong Vành đai 3 để phục vụ tái cấu trúc đô thị.

Như vậy, tổng số dân dự kiến di dời trong giai đoạn 2026-2045 là hơn 860.000 người.

Bộ Xây dựng lên tiếng việc gắn mã định danh bất động sản trước 'giờ G'

Trao đổi tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Xây dựng ngày 30/1, bà Tống Thị Hạnh, Cục trưởng Cục Quản lý nhà ở và Thị trường bất động sản cho biết, ngay trong sáng cùng ngày, Bộ Xây dựng đã tổ chức hội nghị tập huấn toàn quốc nhằm phổ biến các điểm mới của Nghị định số 357/2025/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định số 357) về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản tới các địa phương, đơn vị liên quan.

Theo bà Hạnh, để bảo đảm khi Nghị định chính thức có hiệu lực sẽ được triển khai đồng bộ, Bộ Xây dựng đang rất khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Bộ Xây dựng đã phối hợp với đơn vị tư vấn của Viettel để xác định rõ phương án kết nối, chia sẻ dữ liệu. Khi mã định danh bất động sản được gắn cho từng sản phẩm, toàn bộ thông tin liên quan sẽ được hiển thị trực tiếp trên hệ thống.

Liên quan đến việc vận hành hệ thống, lãnh đạo Cục Quản lý nhà ở và Thị trường bất động sản đưa ví dụ về việc quản lý bất động sản đủ điều kiện được vào kinh doanh. Vị này cho hay, việc gắn mã định danh sẽ cho phép cơ quan quản lý nhận diện rõ các bất động sản đủ điều kiện. Đồng thời, xác định được về các giao dịch được thực hiện trên thị trường sơ cấp hay thứ cấp. “Thông qua đó, cơ quan quản lý có thể kiểm soát lượng hàng tồn kho bất động sản trên thị trường”, bà Hạnh nhấn mạnh.

7 vi phạm về đất đai có thể bị khởi tố từ hôm nay 25/1

Thông tư liên tịch số 11/2025 hướng dẫn việc xác định lãng phí để áp dụng trong khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các tội phạm liên quan đến lãng phí theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Điều 8 của Thông tư này nêu những dấu hiệu vi phạm trong quản lý, khai thác, sử dụng đất đai và các tài nguyên khác có khả năng gây lãng phí.

Đồ hoạ: Hồng Khanh

Việc xác định hậu quả lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng đất đai và các tài nguyên khác có thể căn cứ vào một trong 8 dấu hiệu.

Sổ đỏ lệch diện tích, hồ sơ bị treo không giấy hẹn: Bộ chỉ rõ quy trình bắt buộc

Một công dân phản ánh, gia đình ông đang sử dụng thửa đất trồng cây lâu năm đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Thời gian qua, gia đình đã làm hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở để xây nhà.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, cơ quan đo đạc và bộ phận một cửa phát hiện diện tích đất thực tế nhỏ hơn so với diện tích ghi trên sổ đỏ.

Theo hướng dẫn của UBND xã và đơn vị đo đạc, người dân đã đo đạc lại, lập hồ sơ hòa giải và điều chỉnh diện tích theo số liệu thực tế. Tuy nhiên, thời gian giải quyết hồ sơ bị kéo dài, không có giấy hẹn trả kết quả, khiến người dân không biết khi nào thủ tục mới hoàn tất.