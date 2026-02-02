Tổng Bí thư Tô Lâm vui mừng và xúc động đón tiếp Đặc phái viên của Đảng, Nhà nước Cuba sang thăm Việt Nam ngay sau Đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam, mang theo thông điệp chúc mừng nồng nhiệt nhất từ Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba anh em.

Việc lãnh đạo cấp cao Cuba cử đặc phái viên cấp cao thăm Việt Nam dịp này thể hiện sự coi trọng đặc biệt, tình cảm gắn bó, thủy chung, trong sáng và mẫu mực hiếm có trong quan hệ quốc tế giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Bruno Rodríguez Parrilla. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư đã thông tin về kết quả Đại hội 14, đồng thời chia sẻ với những khó khăn, thách thức mà Cuba đang phải đối mặt do tác động của bao vây cấm vận và thiên tai.

Tổng Bí thư khẳng định lại lập trường nhất quán của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn đoàn kết, ủng hộ và sát cánh cùng nhân dân Cuba anh em và kêu gọi dỡ bỏ các biện pháp bao vây, cấm vận đơn phương đối với Cuba.

Nhân dân Việt Nam không bao giờ quên câu nói bất hủ của lãnh tụ Fidel Castro: "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình". Ngày nay, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Việt Nam cũng nguyện hỗ trợ Cuba trong khả năng để vượt qua khó khăn, phát triển đất nước.

Đặc phái viên Bruno Rodríguez cho biết Đảng Cộng sản Cuba đánh giá rất cao những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đạt được qua 40 năm đổi mới và tin tưởng chắc chắn rằng, Nghị quyết Đại hội 14 sẽ là "kim chỉ nam" đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới.

Quan điểm của Đảng, Nhà nước Cuba là: "Thành công của Việt Nam cũng chính là thành công của Cuba. Những bài học kinh nghiệm về xây dựng Đảng và phát triển kinh tế của Việt Nam là nguồn cổ vũ, động viên to lớn, là hình mẫu tham khảo phù hợp nhất cho Cách mạng Cuba".

Tại buổi tiếp, hai bên đã trao đổi và thống nhất cao về các phương hướng, biện pháp lớn nhằm đưa quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn.

Hai bên nhất trí duy trì linh hoạt các cơ chế hợp tác, trao đổi lý luận, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về công tác xây dựng Đảng, đào tạo cán bộ và quản lý nhà nước.

Về hợp tác kinh tế, Tổng Bí thư nhấn mạnh cần phải có những bước đột phá để tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp. Việt Nam sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm và triển khai hiệu quả các dự án hợp tác về lúa gạo, góp phần giúp Cuba từng bước tự chủ lương thực, thực phẩm...

Ông Bruno Rodríguez khẳng định Cuba luôn ưu tiên tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực tiềm năng như năng lượng mặt trời, sản xuất hàng tiêu dùng, du lịch và dược phẩm; tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương quốc tế; giáo dục thế hệ trẻ hai nước về truyền thống quan hệ hai nước.

Tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cuba, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm của đặc phái viên Cuba diễn ra ngay sau thành công của Đại hội 14.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đặc phái viên của Đảng, Nhà nước Cuba. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng, gìn giữ và quyết tâm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba.

Đặc phái viên của Đảng, Nhà nước Cuba chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện mà Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ qua và tin tưởng Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục điều hành đất nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đặc phái viên của Đảng, Nhà nước Cuba thống nhất cho rằng hợp tác kinh tế - thương mại cần có những bước chuyển biến mạnh mẽ hơn, tương xứng với quan hệ chính trị tin cậy và tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên.

Theo Thủ tướng, Việt Nam sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm về quá trình 40 năm Đổi mới, hội nhập kinh tế với Cuba; đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các dự án hợp tác phát triển sản xuất lương thực tại chỗ trong giai đoạn mới.

Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ chia sẻ kinh nghiệm và chuyển giao các quy trình canh tác tiên tiến, cung ứng nguyên vật liệu và hỗ trợ máy móc nông nghiệp, giúp Cuba từng bước tự chủ lương thực tại chỗ.

Hai bên xác định phát triển năng lượng mặt trời là phù hợp với nhu cầu cấp thiết của Cuba. Thủ tướng nêu rõ Việt Nam sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm phát triển năng lượng tái tạo với Cuba để phục vụ sản xuất và đời sống người dân Cuba.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao thế mạnh hàng đầu thế giới của Cuba trong lĩnh vực y học và đề nghị Chính phủ Cuba tăng cường hợp tác, chuyển giao công nghệ, liên doanh sản xuất các loại vắc xin, sinh phẩm y tế và thuốc đặc trị thế hệ mới để cung ứng cho thị trường hai nước và xuất khẩu.

Để hiện thực hóa các nội dung trên, Thủ tướng đề nghị hai bên thường xuyên rà soát, đôn đốc việc thực hiện các thỏa thuận cấp cao; kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh nhằm mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực cho cả hai nước trên tinh thần "cùng đồng hành, cùng phát triển".

Đặc phái viên Cuba cho biết sẽ báo cáo đầy đủ lên lãnh đạo cấp cao Đảng, Chính phủ Cuba và phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan của Việt Nam để triển khai các nội dung đã thống nhất.

Chia sẻ với những khó khăn mà nhân dân Cuba anh em đang phải gánh chịu do các lệnh bao vây, cấm vận và thiên tai gây ra, Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam cam kết sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ Cuba trong khả năng của mình.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Cuba. Ảnh: BNG

Trước đó, vào sáng nay, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Cuba.

Hai bên thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, trao đổi phương hướng, biện pháp tăng cường quan hệ Việt Nam - Cuba; kết hợp chặt chẽ giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân trong bối cảnh mới.

Hai Bộ trưởng nhất trí tham mưu cho lãnh đạo cấp cao hai nước tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp; đẩy mạnh trao đổi lý luận và thực tiễn về công tác xây dựng Đảng, đào tạo quy hoạch cán bộ cấp chiến lược về kinh nghiệm Đổi mới, phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế...