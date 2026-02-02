Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng sáng nay trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc ngày 29/1, Mỹ công bố áp thuế quan bổ sung đối với hàng hóa của các nước cung cấp dầu cho Cuba.

Người phát ngôn nêu rõ: “Việt Nam quan ngại sâu sắc về biện pháp mới của Mỹ là sẽ áp thuế quan bổ sung đối với hàng hóa của các nước cung cấp dầu cho Cuba, tác động nghiêm trọng đến hoạt động kinh tế, xã hội và cuộc sống của người dân Cuba".

​Việt Nam khẳng định lại sự ủng hộ đối với các nghị quyết đã được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua trong nhiều năm, kêu gọi Mỹ dỡ bỏ ngay các biện pháp bao vây, cấm vận đơn phương chống Cuba và có bước đi theo hướng đối thoại, cải thiện quan hệ với Cuba.

"Một lần nữa, Việt Nam khẳng định mạnh mẽ tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống với nhân dân Cuba anh em”, người phát ngôn nhấn mạnh.

Trong một sắc lệnh hành pháp hôm 29/1, Tổng thống Mỹ Trump đã ban bố “tình trạng khẩn cấp quốc gia”, tạo ra “hệ thống thuế quan” đối với các nước và tổ chức làm ăn với Cuba.

Nhiều quốc gia tiếp tục lên tiếng phản đối sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh áp thuế đối với các nước cung cấp dầu cho Cuba. Các bên cho rằng biện pháp này vi phạm luật pháp quốc tế và có nguy cơ đẩy đảo quốc Caribe vào một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng.

Về phía Cuba, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Miguel Daaz-Canel khẳng định sẵn sàng đối thoại với Mỹ nhưng không chấp nhận đàm phán dưới sức ép. Trong khi đó, tình trạng thiếu nhiên liệu và mất điện kéo dài đang làm gia tăng khó khăn trong đời sống người dân.