Theo Kyiv Independent, các quan chức chính phủ Ukraine mới đây đã xác nhận việc Tổng công tố Ruslan Kravchenko rời khỏi đất nước vào rạng sáng 14/9.

"Ông Kravchenko tuyên bố ra nước ngoài trong một chuyến công tác để thông báo với các đối tác về 'tình hình thực tế' của hệ thống chống tham nhũng của Ukraine. Thực tế thì ông đã tự phê duyệt chuyến công tác của mình", nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết.

Trước khi rời khỏi đất nước, ông Kravchenko đã thông qua quyết định khởi tố hình sự với Giám đốc NABU Semen Kryvonos, đồng thời phê chuẩn quyết định khởi tố với một nhân vật thân cận của lãnh đạo Văn phòng Công tố Chống tham nhũng Chuyên trách (SAPO).

Tổng Công tố Ukraine Ruslan Kravchenko. Ảnh: X/@Kravchenko_RA

"Tôi nghi ngờ ông Kryvonos đã giả mạo giấy tờ nhằm thu lợi bất chính, cũng như thực hiện một vụ nhận con nuôi giả nhằm tạo ra những căn cứ nhân tạo để trốn tránh trách nhiệm trước pháp luật", ông Kravchenko thông tin.

Trước đó, NABU và SAPO ngày 5/9 thông báo đã phát hiện một tổ chức tội phạm tình nghi do một quan chức cấp cao thuộc Văn phòng Tổng công tố cầm đầu, chuyên bảo kê các trung tâm lừa đảo qua điện thoại và "rửa" hàng triệu Hryvnia. Các điều tra viên cáo buộc số tiền thu được từ hoạt động này đã được "tẩy trắng" thông qua việc mua bất động sản, đăng ký tài sản dưới tên người thứ ba và sử dụng các tài khoản ngân hàng thuộc về những người liên quan.

Tới ngày 7/9, ông Kravchenko đã nộp đơn từ chức lên Tổng thống Zelensky. Tuy vậy, ông này hiện vẫn tại vị trong khi chờ quyết định của Quốc hội Ukraine.

Khi được hỏi về quyết định khởi tố do ông Kravchenko đưa ra, đại diện NABU trả lời: "Đó chỉ là những tuyên bố cá nhân, không phải thủ tục tố tụng chính thức. Chúng tôi coi hành động này là đòn tấn công nhắm vào tính độc lập của các cơ quan chống tham nhũng".