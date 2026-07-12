Theo Yonhap, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 11/7 đã đưa tin về cuộc họp chung giữa đảng Lao động Triều Tiên, chính phủ và quân đội vừa được tổ chức ở Bình Nhưỡng. Đây là một trong những lần hiếm hoi nội dung của một cuộc họp kiểu này được truyền thông Triều Tiên công khai.

Nội dung trọng tâm của cuộc họp là vụ việc liên quan đến ông Pak Hui-chol, cựu Phó Cục trưởng phụ trách công tác tổ chức thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Triều Tiên.

"Trong 4 năm giữ cương vị lãnh đạo tại cơ quan chính trị của quân đội, ông Pak đã liên tục lạm dụng quyền lực của mình, đồng thời nhận số tiền hối lộ lớn để duy trì lối sống trụy lạc. Hành vi của ông Pak là tội ác đặc biệt nghiêm trọng, vượt ngoài sức tưởng tượng về quy mô và hậu quả", KCNA cho biết.

Ông Kim Jong Un chủ trì một cuộc họp của đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

Hiện đảng Lao động Triều Tiên đã khai trừ ông Pak khỏi cơ quan lãnh đạo trung ương và chuyển vụ việc cho cơ quan thực thi pháp luật xử lý. Trước đó, ông Pak cũng bị Tòa án Tối cao kết án vì liên quan đến nhiều cáo buộc tham nhũng.

Phát biểu tại cuộc họp, nhà lãnh đạo Kim Jong Un nhấn mạnh rằng vụ việc này có tính chất "đặc biệt nghiêm trọng", trong bối cảnh đảng cầm quyền đang phát động "cuộc chiến toàn diện" chống lạm dụng quyền lực, quan liêu, sai phạm và tham nhũng.

"Mọi cán bộ cần giữ vững nguyên tắc, đề cao sự liêm chính, luôn ghi nhớ sự tin tưởng của đảng và đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu. Ban Chấp hành Trung ương đảng sẽ tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp về tổ chức, tư tưởng và pháp luật nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, đồng thời kiên quyết loại bỏ mọi hành vi sai phạm và tham nhũng", ông Kim nói.