Thủ tướng Tây Ban Nha và vợ. Ảnh: Wikimedia Commons

Báo The Guardian đưa tin, bà Begona Gomez bị buộc tội tham ô, lợi dụng chức quyền, tham nhũng trong giao dịch kinh doanh và biển thủ quỹ. Bà Gomez, 55 tuổi đã phủ nhận mọi hành vi sai trái trong vụ án do nhóm "Bàn Tay Sạch" khởi xướng. "Bàn tay Sạch" là một tổ chức công đoàn tự xưng có liên kết với cánh hữu cực đoan ở Tây Ban Nha.

Thẩm phán phụ trách vụ án, ông Juan Carlos Peinado đã yêu cầu bà Gomez phải nộp lại hộ chiếu, không được phép rời khỏi Tây Ban Nha và yêu cầu bà phải trình diện trước tòa hai lần một tháng. Theo lệnh của tòa án được công bố vào ngày 20/6, bà Gomez sẽ phải hầu tòa vào một ngày chưa được xác định.

Thủ tướng Pedro Sanchez đã nhiều lần tuyên bố vụ kiện chống lại vợ mình là bôi nhọ vô căn cứ và có động cơ chính trị. Ông Sanchez, một nhà lãnh đạo cánh tả thẳng thắn ở châu Âu, đã cáo buộc các đối thủ chính trị và truyền thông đang nhắm vào gia đình ông đồng thời đặt câu hỏi về tính khách quan của một số thành viên trong ngành tư pháp.

Vụ việc nhằm vào bà Gomez là một trong hàng loạt các cuộc điều tra tham nhũng đang gây sức ép với Thủ tướng Sanchez, người lên nắm quyền vào năm 2018 với lời hứa chấm dứt nạn tham nhũng đã làm hoen ố đảng Nhân dân (PP) cầm quyền lúc đó.

Hiện nay, nhiều cuộc điều tra nhằm vào gia đình ông Sanchez. Thủ tướng Sanchez chưa bị nêu tên trong bất kỳ vụ án nào nhưng em trai ông, David, bị cáo buộc lợi dụng ảnh hưởng để trục lợi.