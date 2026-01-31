Vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhận được nhiều thư, điện chúc mừng của lãnh đạo các chính đảng, các nước, các tổ chức quốc tế.

Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov nhiệt liệt chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu lại làm Tổng Bí thư, minh chứng cho sự lãnh đạo sáng suốt và cống hiến quên mình của Tổng Bí thư trong thời gian qua.

Chủ tịch Gennady Zyuganov tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ dẫn dắt đất nước đi theo con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, hệ thống quản trị quốc gia hiệu quả, tăng cường vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Phạm Hải

Chủ tịch Đảng Nước Nga Công bằng Sergei Mironov nhiệt liệt chúc mừng Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức thành công Đại hội 14 và chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm nhân dịp được bầu lại làm Tổng Bí thư.

Chủ tịch Đảng Nước Nga Công bằng đánh giá kết quả đại hội khẳng định uy tín chính trị cao của Tổng Bí thư, sự đoàn kết trong nội bộ Đảng và con đường phát triển đúng đắn mà Việt Nam đã lựa chọn.

Ông Sergei Mironov khẳng định Tổng Bí thư Tô Lâm đã có những đóng góp cá nhân to lớn vào việc củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa Nga và Việt Nam. Đảng Nước Nga Công bằng và Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác hiệu quả trong thời gian tới.

Chủ tịch Hội đồng Trung ương Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo thay mặt Đảng Cộng sản Nhật Bản gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến Tổng Bí thư Tô Lâm; bày tỏ tin tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội 14, tiếp tục phát huy những thành quả của công cuộc Đổi mới.

Đảng Cộng sản Nhật Bản ủng hộ Việt Nam đóng vai trò ngày càng quan trọng và tích cực trên trường quốc tế, hướng tới mục tiêu hòa bình và thịnh vượng.

Trong lời chúc mừng, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục đảm nhiệm vai trò lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra vào thời điểm quan trọng, khi Việt Nam và Mỹ đang triển khai những kết quả tích cực trong quan hệ song phương.

Tổng thống Mỹ cũng bày tỏ mong muốn hai bên sớm đạt kết quả tích cực trong đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, qua đó thúc đẩy hơn nữa thịnh vượng chung của hai nước.

Tổng thống Donald Trump hoan nghênh quyết định của Việt Nam tham gia sáng kiến Hội đồng Hòa bình, đồng thời cảm ơn và đánh giá cao vai trò của Việt Nam cũng như hợp tác Việt Nam - Mỹ trong thúc đẩy hòa bình, bảo đảm tự do, chủ quyền, độc lập của các quốc gia trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và trên thế giới.

Tổng thống Donald Trump tin tưởng quan hệ Việt Nam - Mỹ sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng trên tất cả lĩnh vực, từ kinh tế - thương mại, an ninh - quốc phòng đến giao lưu nhân dân. Ông bày tỏ mong muốn được đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Mỹ vào thời gian thích hợp.

Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân (PAP), Thủ tướng Singapore Lawrence Wong chúc mừng nồng nhiệt tới Tổng Bí thư Tô Lâm nhân dịp tái đắc cử, chúc mừng Đại hội 14 của Đảng thành công tốt đẹp.

Tổng Thư ký, Thủ tướng Lawrence Wong đánh giá việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục được tín nhiệm là minh chứng cho sự tin tưởng của Đảng và nhân dân Việt Nam đối với vai trò lãnh đạo cũng như những đóng góp quan trọng của ông trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội và tăng cường hội nhập khu vực, quốc tế.

Thủ tướng Singapore khẳng định việc nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược toàn diện trong chuyến thăm chính thức Singapore của Tổng Bí thư vào tháng 3/2025 là dấu mốc quan trọng, tạo động lực mới để mở rộng hợp tác.

Singapore mong muốn phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong thúc đẩy quan hệ song phương, cũng như trong vấn đề khu vực và quốc tế.

Trong thư, Thủ tướng Thái Lan thay mặt Chính phủ và nhân dân Thái Lan gửi lời chúc mừng sự thành công của Đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm tái đắc cử.

Thủ tướng Thái Lan mong muốn phối hợp chặt chẽ với Tổng Bí thư Tô Lâm nhằm tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan, trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2026.

Tổng thống Timor - Leste José Ramos-Horta chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu lại làm Tổng Bí thư, khẳng định sự tín nhiệm đối với năng lực lãnh đạo, tâm huyết và tầm nhìn chiến lược trong phát triển bền vững của Việt Nam.

Tổng thống đánh giá cao vai trò lãnh đạo gắn với hiện đại hóa, quản trị hiệu quả và thúc đẩy tiến bộ kinh tế - xã hội, coi đây là nguồn cảm hứng trong khu vực. Tổng thống ghi nhận, đánh giá cao những cải cách của Việt Nam, mong muốn tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương.

Trong điện mừng, Tổng thống Hàn Quốc gửi lời chúc mừng chân thành tới Tổng Bí thư Tô Lâm được tín nhiệm cao, tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư.

Tổng thống nhấn mạnh quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng phát triển bền chặt và toàn diện hơn, thông qua trao đổi đoàn cấp cao và các cấp diễn ra sôi động và sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân hai nước.

Tổng thống Hàn Quốc tin tưởng việc Tổng Bí thư Tô Lâm tái đắc cử sẽ là nền tảng vững chắc để lãnh đạo cấp cao hai nước tiếp tục triển khai thỏa thuận đã đạt được, qua đó đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu.

Tổng thống Hàn Quốc hy vọng sẽ được gặp Tổng Bí thư Tô Lâm tại Việt Nam trong thời gian sớm.

Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein thay mặt nhân dân và Chính phủ chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm nhân dịp tái đắc cử chức Tổng Bí thư.

Quốc vương mong muốn thúc đẩy và tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác với Việt Nam.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đến Tổng Bí thư Tô Lâm. Tổng thống vui mừng nhận thấy mối quan hệ giữa hai nước, được xây dựng trên nền tảng hữu nghị và lợi ích chung của nhân dân hai nước, đã đạt được những bước tiến mạnh mẽ trong những năm gần đây.

Ông tin tưởng rằng quan hệ hợp tác giữa hai nước sẽ tiếp tục được củng cố hơn nữa trong giai đoạn tới với những đóng góp quý báu của Tổng Bí thư.