Tổng thống Lee Jae Myung chúc mừng Đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công tốt đẹp và Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục được bầu giữ chức Tổng Bí thư.

Tổng thống Lee Jae Myung khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam; luôn coi Việt Nam là đối tác trọng tâm ưu tiên trong triển khai các chính sách đối ngoại tại khu vực. Ông cho rằng, chuyến thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm tháng 8/2025 góp phần quan trọng vào việc tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước, củng cố tin cậy chính trị và tạo ra nhiều cơ hội hợp tác.

Tổng thống chia sẻ sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Tổng Bí thư Tô Lâm tăng cường quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn nữa.

Về phần mình, Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng cảm ơn phía Hàn Quốc đã sớm gửi điện mừng đến Đại hội 14; chân thành cảm ơn Tổng thống Lee Jae Myung đã gửi điện mừng nhân dịp Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu tiếp tục đảm nhiệm cương vị Tổng Bí thư.

Chia sẻ về những kết quả của Đại hội 14, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Đại hội đã hoàn thành trách nhiệm lịch sử to lớn, tổng kết sâu sắc thực tiễn sau 40 năm tiến hành đổi mới; đồng thời đề ra các phương hướng lớn cho phát triển đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam nhất quán coi Hàn Quốc là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Việt Nam sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy, ổn định và có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, cùng Hàn Quốc triển khai hiệu quả thỏa thuận đã đạt được.

Hai bên nhất trí củng cố tin cậy chính trị làm nền tảng vững chắc tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện thông qua việc tăng cường trao đổi đoàn, mở rộng hợp tác quốc phòng, an ninh và triển khai dự án công nghiệp quốc phòng, thương mại quân sự.

Hai bên cùng khẳng định nỗ lực thúc đẩy tạo đột phá lĩnh vực hợp tác kinh tế - trụ cột chính trong quan hệ hai nước, khuyến khích doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng đầu tư vào Việt Nam, nhất là lĩnh vực chất bán dẫn, sản xuất thiết bị điện tử công nghệ cao, xây dựng các tổ hợp sản xuất công nghiệp chuyên sâu theo chuỗi giá trị thông qua các dự án của tập đoàn lớn Hàn Quốc.

Hai nước cũng tiếp tục tạo thuận lợi cho thương mại, mở cửa thị trường cho hàng hóa của nhau, phấn đấu sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 150 tỷ USD vào năm 2030; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ - trụ cột hợp tác mới...

Cảm ơn lời chúc mừng của Tổng thống Lee Jae Myung đối với thành tích giành hạng 3 giải U23 châu Á 2026 của Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao những đóng góp hiệu quả của Hàn Quốc trong lĩnh vực thể thao, đặc biệt là đội ngũ chuyên gia Hàn Quốc bao gồm các huấn luyện viên bóng đá đã có nhiều đóng góp lớn cho sự phát triển của thể thao Việt Nam.

Tổng Bí thư nhấn mạnh mong muốn hai nước hợp tác và đồng hành sâu rộng hơn nữa để thu được nhiều thành tích lớn hơn, trở thành biểu tượng cho quan hệ hai nước.

Về hợp tác đa phương, hai bên nhất trí hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại diễn đàn khu vực và quốc tế cùng quan tâm; nhất trí phối hợp duy trì môi trường hòa bình, ổn định ở khu vực, trong đó có Bán đảo Triều Tiên.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị phía Hàn Quốc tích cực chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc; thúc đẩy sớm tổ chức Hội nghị cấp cao Mekong - Hàn Quốc.

Singapore sẽ nâng tổng số VSIP tại Việt Nam lên 30 khu công nghiệp

Cũng trong chiều nay, Tổng Bí thư Tô Lâm đã điện đàm với Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân (PAP), Thủ tướng Singapore Lawrence Wong. Cuộc điện đàm diễn ra trong không khí thân mật, hết sức tin cậy, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Singapore.

Thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư cảm ơn Đảng PAP và cá nhân Tổng Thư ký Lawrence Wong đã gửi điện chúc mừng Đại hội cũng như tới các lãnh đạo Việt Nam.

Tổng Thư ký PAP, Thủ tướng Lawrence Wong chúc mừng thành công của Đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam và chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư.

Thủ tướng Lawrence Wong bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với những thành tựu mà Việt Nam đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Singapore luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao quan hệ hai nước hơn 50 năm qua, đặc biệt từ khi nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào năm 2025.

Hợp tác kinh tế là điểm sáng với Singapore tiếp tục là nước dẫn đầu đầu tư ASEAN (thứ hai thế giới) tại Việt Nam với 4.400 dự án trị giá 90 tỷ USD. Tổng Bí thư đề nghị Singapore tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo cán bộ, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chính sách kinh tế - xã hội.

Trong bối cảnh quốc tế phức tạp, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai nước tăng cường hợp tác ASEAN và tập trung củng cố tin cậy chính trị qua tiếp xúc cấp cao, triển khai Chương trình hành động 2025-2030, sớm triển khai cơ chế đối thoại hai Đảng; đẩy mạnh hợp tác kinh tế, đầu tư vào lĩnh vực như công nghệ cao, năng lượng tái tạo, phát triển VSIP 2.0, trao đổi tín chỉ carbon.

Hai nước cần đẩy mạnh hợp tác quốc phòng - an ninh, chống tội phạm xuyên quốc gia, ủng hộ việc xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia Việt Nam; mở rộng giao lưu văn hóa, du lịch; củng cố vai trò trung tâm của ASEAN, phối hợp chặt chẽ trong năm 2027 khi Singapore là Chủ tịch ASEAN và Việt Nam đăng cai APEC.

Thủ tướng Lawrence Wong nêu rõ, Singapore coi trọng quan hệ với Việt Nam và sẵn sàng triển khai các nội dung hợp tác đã thống nhất.

Ông Lawrence Wong cũng cho biết Singapore sẽ nâng tổng số VSIP tại Việt Nam lên 30 khu công nghiệp năm 2026, nhân kỷ niệm 30 năm dự án thành công này hiện diện ở Việt Nam. Thủ tướng Singapore tin tưởng quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Singapore sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất hơn nữa.