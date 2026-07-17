Messi vs Yamal

Lionel Messi, khi mới ngoài 20 tuổi, vẫn chưa biết cảm giác nâng cao cúp vàng World Cup hay trở thành cầu thủ định hình cả một thời đại bóng đá, từng bế trên tay một em bé 6 tháng tuổi đang nghịch nước trong chiếc bồn tắm.

Một chú vịt cao su đặt giữa hai người khiến tất cả bật cười và xua tan sự ngượng ngùng vốn luôn hiện diện trước ống kính máy ảnh.

Khoảnh khắc Messi tắm cho Yamal. Ảnh: UNICEF/Joan Monfort

Ngày hôm đó, không ai nghĩ nhiều về bức ảnh được chụp cho cuốn lịch từ thiện của báo Sport năm 2008 – nhằm gây quỹ cho UNICEF.

Nhưng gần hai thập kỷ sau, khoảnh khắc ấy lại mang một ý nghĩa mà không ai có thể hình dung. Chủ nhật này (giờ New York; 2h ngày 20/7, giờ Hà Nội), chàng trai trẻ từng bế em bé ấy và cậu bé năm xưa sẽ gặp nhau trong trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha.

Một bên là ĐKVĐ, người đã thống trị bóng đá thế giới suốt nhiều năm. Bên kia là tài năng được kỳ vọng sẽ dẫn dắt thế hệ tiếp theo.

“Tôi lớn thêm một chút, và Leo cũng vậy. Hy vọng tôi sẽ được đối đầu anh ấy trong một trận chung kết, vì điều đó đã không thể xảy ra ở Finalissima”, Lamine Yamal đùa khi nhắc về bức ảnh.

“Lamine ngày ấy rất đáng yêu. Chỉ với hai nụ cười, cậu bé đã chinh phục được Messi”, nhiếp ảnh gia Joan Monfort – người chụp bức ảnh – kể lại cách đây hai năm, ở EURO 2024.

Một bức ảnh ngây thơ và hoàn toàn tình cờ, nhưng lại gợi lên câu chuyện về sự kế thừa giữa các thế hệ. Sân MetLife sẽ chứng kiến một chương mới.

Messi đang có mùa World Cup đặc biệt. Ảnh: AFA

Bức ảnh gần như bị lãng quên suốt hơn 15 năm. Mãi đến mùa hè 2024, cha của Lamine mới đăng lại nó trên Instagram.

Không thể có thời điểm nào thích hợp hơn. Khi cả châu Âu bắt đầu khám phá tài năng của chàng trai 16 tuổi đang phá vỡ mọi giới hạn về tuổi tác, bức ảnh ấy lập tức trở thành câu chuyện đầy sức hút.

Định mệnh

Ở Barcelona, Lamine Yamal đã trở thành niềm hy vọng mới, là cầu thủ được kỳ vọng lấp đầy khoảng trống cảm xúc mà Messi để lại sau ngày chia tay CLB.

“Có một thế hệ cầu thủ trẻ rất xuất sắc và còn cả tương lai dài phía trước. Nhưng nếu phải chọn một người vì tuổi tác, những gì đã làm được và tiềm năng phía trước, tôi sẽ chọn Lamine. Không có gì phải nghi ngờ, với tôi cậu ấy là người giỏi nhất”, Messi đánh giá.

Yamal đáp lại: “Với tôi, Messi vẫn là người giỏi nhất và anh ấy đang chứng minh điều đó. Leo hơn tất cả mọi người, dù gần 40 tuổi”.

Những so sánh giữa hai người chưa bao giờ dừng lại kể từ khi Lamine vụt sáng. Từ các con số thống kê, những kỷ lục cho đến phong cách chơi bóng.

Yamal trưởng thành hơn ở tuổi 19. Ảnh: SeFutbol

Cả hai đều trưởng thành từ cánh phải, đều thuận chân trái. Và Lamine cũng hình dung rằng sự nghiệp của mình sẽ phát triển theo hướng giống Messi.

“Tôi nghĩ ngày xưa Leo cũng thường bị 3 người kèm. Chỉ có khu vực trung lộ là họ không thể bố trí 3 người theo kèm, vì ở đó quá đông cầu thủ. Theo thời gian, tôi sẽ chơi ở vị trí ấy”, Lamine nói những ngày đầu của World Cup 2026.

Yamal muốn tiến hóa như Messi, từ cầu thủ chạy cánh trở thành biểu tượng số 10.

Hai người còn có nhiều điểm tương đồng mang tính biểu tượng hơn: cùng khoác áo số 19 trong những năm đầu ở Barcelona và đội tuyển, trước khi Lamine kế thừa chiếc áo số 10 của Messi tại Camp Nou từ mùa giải trước.

Số 19 cũng là tuổi của Yamal, khoảng thời gian từ khi bức ảnh được chụp cho đến trận chung kết World Cup 2026.

Giờ đây, bức ảnh ấy không chỉ là một giai thoại thú vị. Nhà vô địch thế giới và cầu thủ được kỳ vọng sẽ kế thừa anh sẽ lần đầu tiên đối đầu nhau trên sân cỏ.

Chừng đó cũng đủ để người hâm mộ xem bức ảnh năm xưa như biểu tượng cho sự chuyển giao giữa hai thế hệ, hay thậm chí là một sự “trao quyền” từ huyền thoại Argentina.