Tờ Chosun ngày 17/12 đưa tin, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung kể từ đầu tuần này đã cho phát sóng trực tiếp các cuộc họp chính sách cuối năm, nhằm thúc đẩy sự minh bạch và hướng tới người dân.

"Không khí có vẻ hơi căng thẳng, không biết có 'quả bom' nào chuẩn bị rơi xuống đây?", ông Lee nói trong cuộc họp chính sách đầu tiên được phát sóng. Cảnh tượng tổng thống Hàn Quốc khiển trách các quan chức sau đó cũng được phát trực tiếp, thu hút sự chú ý rất lớn từ dư luận.

Theo Văn phòng tổng thống Hàn Quốc, họ sẽ tiếp tục phát sóng các buổi báo cáo chính sách cuối năm, điều vốn chưa từng có tiền lệ. "Những người ủng hộ phản ứng rất tích cực trước mức độ minh bạch chưa từng có trong điều hành đất nước", một quan chức cho biết.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: Yonhap

"Tôi nghĩ tỷ lệ người xem buổi báo cáo hôm nay sẽ rất cao, chúng ta còn giải trí hơn cả Netflix dạo gần đây. Mọi người không cần lo lắng, tôi chỉ đặt câu hỏi theo góc nhìn của người dân. Tuy vậy, có một điều cần nhấn mạnh, nếu không biết thì hãy trả lời là không biết. Việc lảng tránh thực tế hay nộp báo cáo sai mới là vấn đề thực sự", ông Lee phát biểu trong một buổi báo cáo.

Truyền thông Hàn Quốc tiết lộ, Tổng thống Lee đã nhiều lần tỏ ra không hài lòng khi các quan chức gặp khó khăn trong việc trả lời trực diện những câu hỏi của ông. Một số nhà lập pháp đối lập đã chỉ trích việc livestream, gọi đây là "những phiên làm việc mang tính bêu riếu".

Tuy vậy, trong cuộc họp nội các ngày 17/12, ông Lee khẳng định rằng sự quan tâm của người dân với các buổi báo cáo chính sách là rất lớn, đồng thời nhấn mạnh hoạt động điều hành nhà nước phải được công khai minh bạch với người dân.