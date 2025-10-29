Hãng thông tấn CNN đưa tin, trong cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump được tổ chức ở thành phố Gyeongju chiều 29/10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho biết chính quyền Seoul sẽ “rất biết ơn” nếu Washington cho phép nước này sử dụng nhiên liệu cho các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: Yonhap TV

Ông Lee nhấn mạnh: “Hàn Quốc không có ý định đóng những tàu ngầm trang bị vũ khí hạt nhân, mà là các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mang theo vũ khí thông thường. Các tàu ngầm chạy bằng diesel hạn chế chúng tôi theo dõi khí tài dưới mặt nước của một số quốc gia khác”.

Từ quan điểm của Tổng thống Hàn Quốc, sự chấp thuận của Washington đối với đề xuất trên sẽ giúp nước này thực hiện các hoạt động phòng thủ trên những vùng biển nằm quanh Bán đảo Triều Tiên, nhằm giảm gánh nặng cho các lực lượng Mỹ.

Tờ Korea Times dẫn lời Cố vấn An ninh quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac cho biết, ông Trump trong cuộc họp với Tổng thống Lee Jae Myung “đã đánh giá cao về vai trò chủ động của Seoul trong liên minh 2 nước, và nhất trí rằng Hàn Quốc cần các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân”.

Theo CNN, các chính quyền trước đây của Hàn Quốc từng nhiều lần đề xuất Mỹ phê chuẩn cho Seoul sở hữu tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Tuy nhiên, Washington luôn phản đối đề xuất trên do lo ngại về vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân.