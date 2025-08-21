Hãng thông tấn Yonhap ngày 21/8 đưa tin, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung mới đây đã tiết lộ về kế hoạch 3 bước nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên trong cuộc phỏng vấn với tờ Yomiuri Shimbun của Nhật Bản.

"Ở giai đoạn đầu tiên, chúng ta sẽ tìm cách 'đóng băng' các chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng. Trong 2 giai đoạn tiếp theo, chúng ta sẽ hướng tới việc cắt giảm và loại bỏ dần chương trình hạt nhân. Xuyên suốt 3 giai đoạn, Hàn Quốc sẽ tích cực đối thoại với Triều Tiên, trong khi vẫn duy trì sự phối hợp chặt chẽ với Mỹ", ông Lee cho biết.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: Yonhap

Theo truyền thông địa phương, sau khi nhậm chức vào tháng 6, Tổng thống Lee đã có nhiều chính sách cho thấy sự thiện chí và lập trường hòa giải với Triều Tiên.

"Những biện pháp chủ động vì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên của Tổng thống Lee không phải là động thái phục vụ lợi ích một phía hay hướng đến bất kỳ ai, mà vì sự ổn định và thịnh vượng của bán đảo", Văn phòng tổng thống Hàn Quốc tuyên bố hôm 20/8.

Tuy nhiên, Triều Tiên dường như không đánh giá cao các tuyên bố của ông Lee, đồng thời tiếp tục lên án các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc.

"Chính phủ Hàn Quốc đang giả vờ ủng hộ hòa bình và cải thiện quan hệ, nhưng tất cả chỉ nhằm đổ trách nhiệm lên chúng tôi vì những biến động trong quan hệ liên Triều sau này. Các đợt tập trận chung của họ và Mỹ thể hiện rõ kế hoạch nhằm loại bỏ năng lực hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên", bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu ngày 20/8.