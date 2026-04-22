Theo trang tin Baijiahao Baidu, trong cuộc họp báo tổ chức chiều 22/4, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn đã nhận được câu hỏi của một phóng viên về phản ứng của “quốc gia tỷ dân” xoay quanh những tuyên bố gần đây từ chính quyền Mỹ về việc tàu chở hàng Touska định cập cảng Iran “mang theo món quà của Bắc Kinh dành cho Tehran”.

Ông Quách trả lời: “Chúng tôi đã nhiều lần bày tỏ lập trường của mình về vấn đề này. Chúng tôi muốn nhắc lại rằng với tư cách là một nước lớn có trách nhiệm, Trung Quốc luôn nêu gương trong việc thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ quốc tế”.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố con tàu Touska bị các lực lượng Washington bắt giữ ở Vịnh Oman hôm 19/4 “có chứa một món quà đến từ Trung Quốc và điều này không được tốt cho lắm”.

Mọi chuyện có dấu hiệu leo thang khi cựu quan chức Mỹ Nikki Haley hôm 21/4 cáo buộc tàu Touska liên quan đến việc vận chuyển hóa chất dùng cho tên lửa.