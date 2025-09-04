Ông Dmitry Peskov, Người phát ngôn của Tổng thống Nga Putin. Ảnh: CGTN

Theo báo Izvestia, trong cuộc họp báo ngày 3/9, ông Peskov đã nhiều lần nhắc các nhà báo rằng câu hỏi tiếp theo sẽ là câu cuối cùng, nhưng các đại diện truyền thông vẫn tiếp tục trao đổi với Tổng thống Putin.

Do đó, ông Peskov buộc phải nhắc nhở Tổng thống Putin có thể bị muộn giờ. Về phần mình, người đứng đầu nước Nga cũng đề cập đến việc phải kết thúc buổi họp báo ngay và nói đùa về ông Peskov như sau: "Peskov là kẻ lười biếng, ông ấy không muốn làm việc".

Tổng thống Nga đã tổ chức họp báo ở Bắc Kinh vào ngày 3/9 để tổng kết chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 4 ngày. Trong chuyến công du này, ông Putin đã tham dự hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và sự kiện mừng Ngày Chiến thắng ở Trung Quốc cũng như thực hiện nhiều cuộc gặp song phương với các nhà lãnh đạo khác.

Ông Peskov là Thư ký báo chí Điện Kremlin, người phát ngôn của Tổng thống Putin từ tháng 4/2000.

Nói về chuyến thăm Trung Quốc 4 ngày của ông Putin, ông Peskov xác nhận, lãnh đạo Điện Kremlin hiếm khi thực hiện các chuyến công du dài ngày, nên chuyến đi lần này cho thấy ông Putin thực sự cảm thấy như ở nhà.

Quan chức này cho biết thêm, các cuộc tiếp xúc giữa hai lãnh đạo Nga và Trung Quốc diễn ra thường xuyên và họ gọi nhau là bạn bè thân thiết. Ông Peskov tin việc duy trì mối quan hệ hữu nghị mang tính xây dựng và nồng ấm như vậy sẽ tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận rộng rãi về quan hệ song phương.