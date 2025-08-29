Theo hãng tin TASS, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 28/8 đã đưa ra bình luận liên quan tới một bộ phim sắp ra mắt về Tổng thống Nga Vladimir Putin do phương Tây sản xuất.

"Mọi người cần xem đây là điều bình thường và dễ hiểu. Tổng thống Putin là một trong những nhà lãnh đạo thành công và có tầm ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới. Vì lẽ đó, việc thực hiện một bộ phim về ông ấy là điều hoàn toàn tự nhiên và cần được nhìn nhận một cách bình thường", ông Peskov cho biết.

Tài tử Jude Law trong vai Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Izvestia

Khi được hỏi về nội dung của bộ phim, phát ngôn viên Điện Kremlin trả lời ông chưa xem và cũng không rõ kịch bản. "Đoàn làm phim không xin tư vấn phía chúng tôi", ông Peskov nói thêm.

Theo truyền thông Nga, bộ phim ông Peskov đề cập đến mang tên "Phù thủy Điện Kremlin", do Pháp, Mỹ và Anh đồng sản xuất. Bộ phim này dựa vào tiểu thuyết của nhà văn Giuliano da Empoli, được ra mắt tại Liên hoan phim Quốc tế Venice lần thứ 82. Người thủ vai lãnh đạo Điện Kremlin là diễn viên người Anh Jude Law.

Tổng thống Putin, 72 tuổi, xuất thân là đặc vụ KGB, đảm nhận cương vị người đứng đầu Nga từ năm 2000 - 2008 và từ năm 2012 đến nay. Ông Putin cũng là nhà cầm quyền lâu nhất ở Nga trong hơn 200 năm qua.