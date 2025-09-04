Trong cuộc gặp với Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki tại Nhà Trắng hôm 3/9, khi được hỏi liệu Mỹ có rút quân khỏi Ba Lan hay không, ông Trump đáp: "Chúng tôi sẽ triển khai thêm quân nếu Ba Lan muốn. Ba Lan từ lâu đã muốn có sự hiện diện lớn hơn của binh sĩ Mỹ. Lính Mỹ sẽ ở lại Ba Lan. Chúng tôi rất ủng hộ Ba Lan”.

Về phần mình, Tổng thống Ba Lan Nawrocki nhấn mạnh: "Binh lính Mỹ đã trở thành một phần trong xã hội Ba Lan. Có gần 10.000 người như vậy. Đây là một tín hiệu gửi đến Nga”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki tại Phòng Bầu Dục. Ảnh: dpa

Theo tờ Newsweek, chia sẻ trên mạng xã hội X, cựu đại sứ Ba Lan tại Mỹ Marek Magierowski cho rằng, "đây là một tuyên bố khá rõ ràng từ Tổng thống Mỹ, nhưng hiện vẫn chỉ là tuyên bố”. Lý do vì chưa rõ liệu Mỹ có thực sự triển khai thêm quân đến Ba Lan hoặc nơi nào khác hay không. Trước đó, chính quyền của Tổng thống Trump đã nhiều lần cảnh báo về khả năng Mỹ rút binh sĩ khỏi châu Âu. Mỹ đang duy trì khoảng 8.000 binh sĩ đồn trú tại Ba Lan.

Ba Lan từ lâu là một trong những đồng minh mạnh nhất của Mỹ. Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ vào tháng 2/2022, Warsaw đã đẩy mạnh cung cấp vũ khí và viện trợ nhân đạo cho Kiev.